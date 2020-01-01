LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 300 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Sebeș. Oferta completă AJOFM
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SC BEST ROMVETS SRL TEHNICIAN VETERINAR 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
PEMA ELECTROTEHNIC SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 2
SC ALBACOM BIZ SRL MANIPULANT MARFURI 3
MEDIS ART CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2
ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
YASIN SIMSEK TRANS SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 2
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL AGENT DE SECURITATE 2
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 10
AUTOVALEX SERVICE SRL MECANIC AUTO 1
CAMINUL PENTRUPERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA BUCATAR 2
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 50
RAHIA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
MURMUR BAKERY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 2
TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNOLOG ALIMENTATIE PUBLICA 1
TRANSILVANIA NUTS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882
SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 3
DELGUARD SRL AGENT DE SECURITATE 15
GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 2
GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 2
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
CETATEA DE BALTA SRL TRACTORIST 4
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” SECRETARA 1
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ INGINER MECANIC 1
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ INGINER PRODUCTIE 1
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ PLANIFICATOR 2
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ SPECIALIST IN ACHIZITII 1
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 15
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 80
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ MECANIC UTILAJ 5
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. BLAJ REGLOR SI REGLOR-CONDUCTOR LA MASINI-UNELTE 5
PURPLE CLEAN SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 5
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2
I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2
I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
ASOCIATIA SINZIENE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2
LICEUL „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1
AUTOVALEX SERVICE SRL MECANIC AUTO 1
CLINIDENT TERAPY SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
BERI GRUP S.R.L. SEF COLOANA AUTO 1
SC LIVIO-DARIO SRL SOFER AUTOBUZ 1
SALUBRITATE APUSENI S.R.L. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1
CĂTĂ BEC SRL BUCATAR 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881
DEY BODYGUARD INTERNATIONAL 2012 SRL AGENT DE SECURITATE 5
SC ALY-UTIL-SERV SRL ASISTENT MANAGER 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
SC TECHNOCRAFT SYSTEM SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1
SPEEHHIDROELECTRICA SA MASINIST LA INSTALATIILE HIDROTEHNICE DIN CENTRALE ELECTRICE 1
CARESTA BAGS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2
CARESTA BAGS SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 2