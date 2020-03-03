LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 256 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj, Ocna Mureș și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 3 martie 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 256 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SC AUTOMOB ALBA SRL SPALATOR VEHICULE 1
SC AUTOMOB ALBA SRL MECANIC AUTO 1
SC AUTOMOB ALBA SRL VULCANIZATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC 1
SC AGORA PAN SRL PATISER 1
SC LOMEDAMY SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA SEF SERVICIU INSTITUTIE PUBLICA 1
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA DIRECTOR INSTITUTIE PUBLICA 1
SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2
ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L. PAVATOR 4
ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2
DOMICA SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2
DOMICA SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
DOMICA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3
DOMICA SRL PAVATOR 4
DOMICA SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2
DOMICA SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1
NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2
NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 2
PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 3
PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4
PEMA ELECTROTEHNIC SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2
AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2
CALICRIS CONCRETE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
CALICRIS CONCRETE SRL BETONIST 1
SC SILVER TEAM SRL BUCATAR 2
SC SILVER TEAM SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
SC SILVER TEAM SRL OSPATAR (CHELNER) 2
SC SILVER TEAM SRL BRUTAR 2
SC SILVER TEAM SRL PATISER 2
ONTIME INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1
ONTIME INSTAL SRL SUDOR 1
SENZOR GUARD SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1
ALBA ALUMINIU SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 1
CETATEA APUSENI S.A. FEMEIE DE SERVICIU 1
CETATEA APUSENI S.A. OSPATAR (CHELNER) 2
CETATEA APUSENI S.A. CAMERISTA HOTEL 1
SC NATURAL HEALTH SRL MANAGER DE OPERATIUNI/PRODUS 1
SC NATURAL HEALTH SRL AGENT DE VÂNZARI 1
SC NATURAL HEALTH SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 6
SC ATC OFERTARE TEAMSRL INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1
SC ATC OFERTARE TEAMSRL INGINER GEODEZ 1
SC ATC OFERTARE TEAMSRL REFERENT DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 20
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 6
IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1
SC PLASTERWORK PLUS SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1
SC PLASTERWORK PLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
SC PLASTERWORK PLUS SRL ADMINISTRATOR 2
OPREA A.GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA CONSTRUCTOR STRUCTURI MONOLITE 1
SC MA.LO CRIS FASHION SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 20
BRICO HOLZ SERVICESRL AMBALATOR MANUAL 5
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1
SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1
SATROTEC SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
TRADIX CONS SRL AGENT VÂNZARI STANDARDE SI PRODUSE CONEXE 1
MARCAT STEEL SRL CONSILIER JURIDIC 1
ALBATROS GOLD SRL AGENT DE VÂNZARI 1
INTREGALDE S.R.L. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
PIESE RENOVATE CAMION MECANIC AUTO 2
PIESE RENOVATE CAMION INGINER MECANIC 1
PIESE RENOVATE CAMION TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1
AGRA’S S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
EMERGENT TRADING S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
EMERGENT TRADING S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 5
SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
AXI SOCIAL BALLROOM SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
GEORGIA CATERING SRL UCENIC – BUCATAR 10
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
SC DOZA DE SANATATE SRL OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 1
PRODLACTA S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2
SCDVV BLAJ ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1
SC PROCON-ECO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2
SC BELGROZ COSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1
SC BELGROZ COSTRUCT SRL ELECTROMECANIC 1
CONTA BUSINESS CREATIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1
TEAM CONTEXPERT SRL ECONOMIST-SEF 1
SC LANGENTHAL SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
TRANSILVANIA MANUFACTURING SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2
TRANSILVANIA MANUFACTURING SRL CONTROLOR CALITATE 1
SONGOLETZU S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 2
NEKTARIS MOB SRL MANIPULANT MARFURI 1
SC ARIESTOP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 6
FLOREA GRUP SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1
FLOREA GRUP SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 2
SC FUTURE WINGS SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 3
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
RAPEL SA MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 1
RAPEL SA CROITOR 1
RAPEL SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
CASA M S.R.L. BUCATAR 2
CASA M S.R.L. AJUTOR BUCATAR 2
CASA M S.R.L. MENAJERA 2
CASA M S.R.L. INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1
SC MANHATTAN SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
SC LOMEDAMY SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 3
PUNCT DE LUCRU OCNA MUREȘ
BETONDEN SRL SOFERI DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3
BETONDEN SRL SOFERI DE AUTOCAMIOANE SI MASINI DE MARE TONAJ 6
BETONDEN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3
BETONDEN SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 2