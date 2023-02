LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 256 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA BLA SHINE SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 [email protected]

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0760265477

ALBA IULIA S.C.VIGRA MARKETING & SERVICES AGENT DE VÂNZARI 1 0723658292

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 15 0758800134

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0788364937

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 10 0369454980

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL CONTABIL 1 0744604900

ALBA IULIA DEICHMANN S.R.L. DIRECTOR MAGAZIN 2 0213004624

ALBA IULIA VERDANT PRO DISPECER 5 0786222055

ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA IPEC SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 10 0758800134

ALBA IULIA ALBALACT SA FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 0372609132

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5 0369454980

ALBA IULIA IPEC SA GLAZURATOR PRODUSE DIN CERAMICA FINA 10 0758800134

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122

ALBA IULIA ALBALACT SA INGINER MECANIC 2 0372609132

ALBA IULIA ALBALACT SA INSTALATOR FRIGOTEHNIST 1 0372609132

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0788364937

ALBA IULIA ALBALACT SA LACATUS MECANIC 1 0372609132

ALBA IULIA TRUCKISTA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0732058295

ALBA IULIA ZEN HOME CONCEPT S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0745383349

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5 0745645001

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

ALBA IULIA ALBALACT SA MERCANTIZOR 1 0372609132

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 5 0372609132

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA OSPATAR (CHELNER) 2 0744605753

ALBA IULIA UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 258806276

ALBA IULIA ALBALACT SA SPECIALIST MARKETING 1 0372609132

ALBA IULIA ALBALACT SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0372609132

ALBA IULIA SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 10 [email protected]

BUCERDEA GRÂNOASĂ GLISS ELLA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL ASISTENT VETERINAR 1 0743173073

SÂNTIMBRU MATIAS FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0743173073

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743173073

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL MEDIC VETERINAR 1 0743173073

TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 4 0743308881

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR MAGAZIN 2 0742212343

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR VÂNZARI 1 0742212343

AIUD AFRODITA MELIHATA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 4 0743308881

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0742212343

AIUD CONF RICAMI NADA SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5 0258863552

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL SEF DEPOZIT 1 0742212343

AIUD CONF RICAMI NADA SRL TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA PIELARIEI 1 0258863552

AIUD SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0734567031

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0734567031

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA STIVUITORIST 1 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA VÂNZATOR 1 0748115730

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL BARMAN 1 0744259795

CÂMPENI MAREMA TRANS SRL BRUTAR 1 [email protected]hoo.com

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 6 [email protected]

CÂMPENI SC MULTICOM SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0744613110

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744259795

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

CIURULEASA SC NICU VIO SRL IMPIEGAT AUTO 1 0745605649

CIURULEASA SC NICU VIO SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0767677599

DEALU BAJULUI CÎRA VIRGIL „FERMA PĂTRĂHĂITEŞTI” PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0741702615

LUPŞA ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 0748115732

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR ELECTROTIMEIA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0741126719

CUGIR ELECTROTIMEIA SRL INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0741126719

CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 3 0740562994

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0742212343

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0757045021

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. LACATUS MECANIC 1 0757045021

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 15 0757045021

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0757045021

RĂHĂU CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 7 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0258732788

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 10 0744599912

SEBEŞ DEICHMANN S.R.L. DIRECTOR MAGAZIN 1 0213004624

SEBEŞ SFERA BAGS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 0741369813

SEBEŞ SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 5 [email protected]

SEBEŞ TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ VINȚU DE JOS

VINŢU DE JOS SC ELIO TEAMTOUR SRL AJUTOR OSPATAR 2 [email protected]

VINŢU DE JOS SC ELIO TEAMTOUR SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]

VINŢU DE JOS SPORTELIS S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 3 [email protected]

VINŢU DE JOS SC ELIO TEAMTOUR SRL OSPATAR (CHELNER) 1 [email protected]