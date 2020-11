LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 149 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Sebeș. Oferta completă AJOFM

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

TOMA LUX CON SRL MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 2

CN POSTA ROMANA – OJP ALBA FACTOR POSTAL 5

CN POSTA ROMANA – OJP ALBA CASIER TEZAUR 2

SC BEST ROMVETS SRL TEHNICIAN VETERINAR 1

SIR RADU MUSIC&SHOW SRL REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 5

UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1

UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA PAZNIC 1

SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 4

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 9

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10

ASOCIATIA DE PROPIETARI 13 FEMEIE DE SERVICIU 1

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 2

PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2

PROFI ROM FOOD SRL RECEPTIONER-DISTRIBUITOR 1

PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA LABORANT ÎN ÎNVATAMÂNT 1

TOP S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

TOP S.R.L. SUDOR 1

SDS DOLSAT COM SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1

EMILIAN EXPRES S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1

AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2

AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2

TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2

TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2

TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1

TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1

TRANSILVANIA NUTS SRL SEF SCHIMB 1

APT BROKER SRL AGENT DE VÂNZARI 1

SC EUROTEAM GB SPEDITION SRL DISPECER 1

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT AIUD FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1

GEA SNACKS SRL PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 1

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2

TRANSERVICE APUSENI S.R.L. SOFER AUTOBUZ 1

RLK APUSENI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

SC TOMI MOB APUSENI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

BIO REAL FOOD SRL PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 4

SC POARTA ARIESULUI SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 1

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881

SC ENYA TEAM PLUS SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1

ELIT SRL CARMANGIER 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885

DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10

SC ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5

SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5

SC ALBANI FOREX SRL SUDOR 5

SC ALBANI FOREX SRL LACATUS MECANIC 5

A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 4

A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5

A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5