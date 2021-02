LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 147 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1

BOGDAN AUTOMOBILE SRL-D AGENT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 2

ALBATROS GOLD SRL AMBALATOR MANUAL 1

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 1

REKORD SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5

RER VEST SA CONTROLOR CALITATE 5

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 1

BEST MOB SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2

PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3

SC DEKA STRUCTURI SRL MACARAGIU 1

RER VEST SA MANAGER DE PROIECT IN PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT 1

REKORD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5

SC THERMO HEAT RUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 40

PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 SECRETAR INSTITUT, FACULTATE 1

BEST MOB SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2

GEORGE & MERI SRL VÂNZATOR 1

MOGUT JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2

LACTALIS LOGISTIC SRL MANIPULANT MARFURI 1

ALBALACT SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 4

ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3

ALBALACT SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 1

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882

PREMIUM APPLIANCES SRL MANIPULANT MARFURI 1

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2

BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 10

BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER MECANIC 1

BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 1

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5

BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR 2

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2

BOSCH AUTOMOTIVE SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881

TOTAL ENTER SRL AGENT DE TURISM 1

FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1

M & C ECO PAPER SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 5

TOTAL ENTER SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1

SEBI SILVA FOREST SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1

SIPIGFERM SRL INGINER ZOOTEHNIST 1

BRUTĂRIA MATEI HOREA SRL MANIPULANT MARFURI 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885

DONNA CONFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10

DONNA CONFEZIONI SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 2

DONNA CONFEZIONI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2

DONNA CONFEZIONI SRL SUDOR 2