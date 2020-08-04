LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 128 posturi disponibile în Alba Iulia, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 4 august 2020, în Alba Iulia, Câmpeni, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 128 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SC KINETIC BIO POINT SRL ECONOMIST-SEF 1
SC KINETIC BIO POINT SRL INGINER-SEF ÎN CONSTRUCTII 1
SC KINETIC BIO POINT SRL RECEPTIONIST 1
GOLDEN WOOD SRL GESTIONAR DEPOZIT 1
GOLDEN WOOD SRL OPERATOR SILOZ (SILOZAR) 1
GOLDEN WOOD SRL LABORANT CHIMIST 1
SC AUGUST FOODS SRL MANAGER 1
SC AUGUST FOODS SRL REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE 1
SC AUGUST FOODS SRL CASIER 2
SC AUGUST FOODS SRL BUCATAR 1
SC AUGUST FOODS SRL AJUTOR BUCATAR 1
SC AUGUST FOODS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
SC AUGUST FOODS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
TINDALA JUNIOR AMBALATOR MANUAL 4
TINDALA JUNIOR MANIPULANT MARFURI 4
PRAJA AUTOUTILAJE SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 4
PRAJA AUTOUTILAJE SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1
SC HULEA INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1
ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 1
ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR SECRETARA 1
ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR BUCATAR 1
POMPONIO S.R.L. SEF SERVICIU APROVIZIONARE-DESFACERE 1
CASTRASELY COMP S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2
CASTRASELY COMP S.R.L. REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE 1
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 4
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA KINETOTERAPEUT 1
ELIT SRL FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1
ELIT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 1
PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 1
PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
PRIMEX INVEST SRL PAVATOR 1
BUCOVRO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2
SC ABELAMOS SRL ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 20
IPEC SA LABORANT CHIMIST 2
IPEC SA MECANIC UTILAJ 3
SC KINETIC BIO POINT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
SC PANECARN SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
INTEGRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1
SC NETO MARKT L LUCRATOR COMERCIAL 1
DOMICA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
SC MAGIC NORD SRL PIZZAR 1
SC MAGIC NORD SRL BUCATAR 1
SC MAGIC NORD SRL OSPATAR (CHELNER) 1
SC SILVER TEAM SRL SPALATOREASA LENJERIE 1
SC TREI BEST FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 2
SC TREI BEST FOOD SRL CASIER 1
SC BLUE GAL SRL AJUTOR BUCATAR 1
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
VALGER LEMN OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 1
SC AUTO PARTNER GARAGESRL ELECTRICIAN AUTO 1
SCDVV BLAJ ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1
SCDVV BLAJ TRACTORIST 1
SCDVV BLAJ VITICULTOR 1
SCDVV BLAJ PEPINIERIST 1
VALGER LEMN OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 5
PFA ARUSTI IOANA PAULA LUCRATOR COMERCIAL 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
MARIBIOPELET ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 3
SALUBRITATE APUSENI S.R.L. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 2
SC SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
SC DIONCUSA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
SC ECO CLEAN VICTORIA CONCEPT SRL SPALATOR VEHICULE 5
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
OTELURI SI DEBITARI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2
SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1
SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 2
SAVINI DUE SRL MANIPULANT MARFURI 1
SAVINI DUE SRL STIVUITORIST 1
SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1
CAROLINA PANORAMIC SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 5