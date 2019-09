LOCURI de MUNCĂ în Alba: 581 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 24 septembrie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În județ sunt disponibile, în total, 581 de posturi vacante.

Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.

Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

BNB GARAGE WASH SRL – SPALATOR VEHICULE – 1

BNB GARAGE WASH SRL – VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE -1

OANCEA INVEST COM S.R.L. – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 1

SC APIMOB INVEST SRL -TRUNGAR UNIVERSAL 1

CAMARA SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2

CAMARA SRL – PIZZAR – 2

CAMARA SRL – AJUTOR OSPATAR – 2

CAMARA SRL – AJUTOR BUCATAR – 2

CAMARA SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2

SC NEW SMART SOLUTION SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 20

AZETS INSIGHT SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 2

AZETS INSIGHT SRL – FUNCTIONAR ADMINISTRATIV – 3

SC BBW INGENIEURE SRL – INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE – 1

IPEC SA – MARCATOR PIESE – 10

IPEC SA – MECANIC UTILAJ – 5

IPEC SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 5

IPEC SA – LABORANT CHIMIST – 3

IPEC SA – INGINER PRODUCTIE 5

IPEC SA INGINER CHIMIST 2

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL BUCATAR 1

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1

SC I FIORI VENEZIANI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 6

HERMES BM SRL MANIPULANT MARFURI 1

HERMES BM SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1

ALBALACT S.A. ELECTROMECANIC 1

ALBALACT S.A. INGINER MECANIC 2

ALBALACT S.A. LACATUS MECANIC 1

ALBALACT S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5

LACTALIS ROMANIA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1

LACTALIS LOGISTIC SRL FACTURIST 1

LACTALIS LOGISTIC SRL MANIPULANT MARFURI 7

LACTALIS LOGISTIC SRL MANAGER 1

LACTALIS LOGISTIC SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1

LACTALIS LOGISTIC SRL STIVUITORIST 1

LACTALIS LOGISTIC SRL SPECIALIST/ANALIST ORGANIZARE 1

SC BARA’S CORPORATE SRL CASIER 1

VALERIA’S SECRET S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1

SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1

SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2

SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 2

SATROTEC SRL SEF SCHIMB 1

SATROTEC SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2

SATROTEC SRL OPERATOR CALITATE FLUX 2

SATROTEC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10

SC SILVER TEAM SRL SPALATOREASA LENJERIE 2

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL OPERATOR DISPECER SISTEME DE MONITORIZARE SI APARATURA DE CONTROL 2

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL AGENT DE SECURITATE 5

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 5

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 5

SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60

AMBALAJE BUSINESS SRL CARTONAGIST 3

FALM ONLINE SRL DESIGNER PAGINI WEB (STUDII SUPERIOARE) 1

FALM ONLINE SRL SPECIALIST MARKETING 1

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER AUTOMATIST 1

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1

BEST BUSINESS OFFICE SRL AMBALATOR MANUAL 5

BEST BUSINESS OFFICE SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1

ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1

ENSOL SRL SUDOR 1

ENSOL SRL VOPSITOR INDUSTRIAL 1

GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 1

GICU TRANS SRL OFICIANT TELEFOANE 1

ALMA REAL ESTATE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3

P.A.B. ROMANIA SRL SUDOR 4

P.A.B. ROMANIA SRL LACATUS MECANIC 2

CAB. MED. DR. SUCIU MONICA FEMEIE DE SERVICIU 1

CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 1

CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE 1

CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 1

CONSILIUL JUDETEAN ALBA CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 5

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10

PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5

PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ MECANIC AUTO 1

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ MECANIC UTILAJ 1

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CANTARAGIU 1

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1

ARCO STARCOMP S.R.L. PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 2

BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA IULIA BIBLIOTECAR (STUDII SUPERIOARE) 1

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT DE VÂNZARI 1

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL MANIPULANT MARFURI 1

LARRY-VERMESSUNGEN S.R.L. INGINER TOPOGRAF 2

MR ADVANTAGE FUN SRL DIRECTOR/DIRECTOR EXECUTIV CONFORMITATE 1

MR ADVANTAGE FUN SRL SECRETARA 2

MR ADVANTAGE FUN SRL REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 1

SC ANAIS EDY CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10

GRAUR ALBA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2

ASOCIATIA ADIO DURERI DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1

ASOCIATIA ADIO DURERI ECONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING 1

INTERTRANS SRL SPALATOR VEHICULE 2

ANCAU COMPANY S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

DORIBIA STAR S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

ELIT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1

SC G4S CASH SOLUTIONS SRL AGENT TRANSPORT VALORI 1

SC CENTRUL DE MEDITATII AMBITIOSII SRL PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL GIMNAZIAL 1

TRES CHOCOLATES DELICE SRL AGENT COMERCIAL 1

TRES CHOCOLATES DELICE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

KLAUS MESAGER S.R.L. CURIER 1

PFA NICOLA ELENA ENICOLA LUCRATOR COMERCIAL 1

TRANSAFINA INDUSTRY SRL ZIDAR PIETRAR 10

TRANSAFINA INDUSTRY SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10

TRANSAFINA INDUSTRY SRL FIERAR BETONIST 10

TRANSAFINA INDUSTRY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10

CONSILIUL JUDETEAN ALBA CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 1

IPEC SA INSTALATOR APA, CANAL 2

IPEC SA INGINER MECANIC 5

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

LUCA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5

LUCA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5

LUCA CONSTRUCT SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2

LUCA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10

LUCA CONSTRUCT SRL INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE 4

GEA EVENT SRL BUCATAR 2

GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 2

GEA EVENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 2

GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 2

GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 2

GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 2

GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 3

UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 3

UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT 3

UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 3

UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3

EXCELENT AUTO SRL DISPECER 6

EXCELENT AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5

SC CAVIO CIVIL CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 4

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 4

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 5

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 5

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 5

SC CORBY ARHIDESIGN SRL ARHITECT CLADIRI 1

SC CORBY ARHIDESIGN SRL PROIECTANT INGINER CONSTRUCTII 3

SC NATILI PAN SRL BRUTAR 1

SC NATILI PAN SRL PATISER 1

MONTANA-POPA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

STRATUSCOM BLAJ SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

CIRJEA COMPANY SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1

ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1

ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1

MOMENTO STYLE CAFE’ SRL OSPATAR (CHELNER) 1

CLUB TACHE 2000 S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2

PANDOR CRISTIAN MIHAI II VÂNZATOR 1

SC PYKY STAR AUTO SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

SC YAX SYSTEM SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

SORIN SI SORINA S.R.L. CONTABIL 1

SC BLUE ARROW TRANS SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1

SC MAYA DEY SRL SPALATOR VEHICULE 3

RIVALY C.H. SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1

SC ZINANTO SRL MANIPULANT MARFURI 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 12

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 11

SC CNC & MACHINING SERVICES CONTROLOR CALITATE 1

ELIT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885

CISEROM SA OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR 4

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 5

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. STIVUITORIST 2

KUEHNE NAGEL SRL MANIPULANT MARFURI 6

KUEHNE NAGEL SRL STIVUITORIST 2

ATAC SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 2

SILVA SRL BRUTAR 1

SILVA SRL PATISER 2

ŞUREANU TURISM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 2

ANGELS GROUP CONFECŢII SRL CROITOR 1

ANGELS GROUP CONFECŢII SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 10

ANGELS GROUP CONFECŢII SRL MAGAZINER 1

ANGELS GROUP CONFECŢII SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

VONTRANS IMPEX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5

VONTRANS IMPEX SRL SECRETARA 1

VONTRANS IMPEX SRL MECANIC AUTO 1

STAR ASSEMBLY SRL UCENIC – OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE 5

SC ALBACOM BIZ SRL AMBALATOR MANUAL 1

SC BARA’S CORPORATE SRL CASIER 1

RAPEL SA MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5

RAPEL SA CROITOR 1

CASA DAMIAN SRL AJUTOR BUCATAR 1

CASA DAMIAN SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

CASA DAMIAN SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

PEHART TEC GRUP OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 1

SAMY GLOBAL S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

PEHART TEC GRUP OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 1

STANCIU CO & LI S.R.L. ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1