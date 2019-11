LOCURI de MUNCĂ în Alba: 355 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 5 noiembrie 2019, în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Aiud, Cugir și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 355 posturi vacante.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10

APULUM SA AMBALATOR MANUAL 5

APULUM SA LACATUS MECANIC 6

APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3

APULUM SA STRUNGAR UNIVERSAL 2

APULUM SA FREZOR UNIVERSAL 1

APULUM SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 1

EXPRESS CURIER S.R.L. CURIER 1

MARC AS PAN SRL PATISER 1

MARC AS PAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1

ENSOL SRL POLIZATOR 1

ENSOL SRL SUDOR 1

ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1

TIMPLARIE RUS S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 1

A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5

A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5

A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL MASEUR 2

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL FIZIOTERAPEUT 4

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL ANTRENOR DE FITNESS 1

ADRIAN COMSERVICE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1

MATYDO DCS GRUP SRL SUDOR 2

SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60

TIVOLI SENA SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

ALOREF S.R.L. SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2

ALOREF S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2

ALOREF S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3

MARVICON SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 5

CAMARA SRL AJUTOR OSPATAR 3

CAMARA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

ECOREC ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3

SC SILVER TEAM SRL SPALATOREASA LENJERIE 1

GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 1

ALBACO EXIM S.R.L. INGINER ELECTROENERGETICA 1

SC GYGUARDIAN IDM SRL ASISTENT MANAGER 1

COMPUTER GARAGE SRL AGENT RECLAMA PUBLICITARA 1

PAPER STREET SRL ASISTENT MANAGER 1

DIALUK CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 10

ASOCIATIA NON- GUVERNAMENTALA MARIA BEATRICE RECEPTIONIST 1

ELIT SRL OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR 1

PANEBO GAZ SRL MANIPULANT MARFURI 1

SC KINETIC BIO POINT SRL MASEUR 2

SC KINETIC BIO POINT SRL COSMETICIAN 2

MUZEUL NATIONAL AL UNIRII REFERENT TRANSMITERE 1

SC KINETIC BIO POINT SRL RECEPTIONIST 2

SC PERFECT MIXOLOGY SRL BARMAN 1

DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10

ALBALACT S.A. INGINER MECANIC 1

ALBALACT S.A. LACATUS MECANIC 1

ALBALACT S.A. MECANIC UTILAJ 1

ALBALACT S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4

ALBALACT S.A. MANAGER RESURSE UMANE 1

LACTALIS ROMANIA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2

POMPONIO S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1

POMPONIO S.R.L. CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1

CEC BANK SA ANALIST CREDITE 1

NORART EXPERT CONSTRUCT SRL CONFECTIONER-MONTATOR STRUCTURI METALICE PENTRU CONSTRUCTII 3

TRANSEURO SRL LUCRATOR GESTIONAR 5

TRANSEURO SRL AGENT DE VÂNZARI 5

TRANSEURO SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 5

BIXI TRANS S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1

BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 2

SC NISTOR DUE CONSTRUCTIISRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

SCOALA GIMNAZIALA ,,OVIDIU HULEA” FEMEIE DE SERVICIU 1

I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. LACATUS MECANIC 1

I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. INGINER MECANIC 1

SCOALA GIMNAZIALA HOPIRTA SECRETARA 1

RAPID AGREGATE LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

SCDVV BLAJ PEPINIERIST 1

SCDVV BLAJ VITICULTOR 1

TRAILER WERBSITE BUILD SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 4

S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL TEHNICIAN ANALIST CALITATE 1

S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL INGINER MECANIC 1

S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL LACATUS MECANIC 1

S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL PROIECTANT INGINER ELECTRONIST 1

GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 2

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1

SC MARY PAN VIILOR SRL BRUTAR 3

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA INGINER MECANIC 8

GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 1

CRISTEA TATIANA II AJUTOR BUCATAR 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. SUDOR 1

CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 10

COMPANIA NATIONALA „LOTERIA ROMANA” SA OPERATOR GESTIONAR LOTO 1

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

SC TOMI MOB APUSENI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2

ASOCIATIA SM SPEROMAX ALBA KINETOTERAPEUT 1

SC LIKA GLOBAL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

SC YAX SYSTEM SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

RAPADA LINE SRL LUCRATOR GESTIONAR 1

ELA & CATA S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1

VIPTUR PRACTIC CONSTRUCT LACATUS MECANIC 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885

SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10

SC ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10

MAX PLUS S.R.L. DISPECER 1

LIVIO-DARIO SRL SOFER AUTOBUZ 5

RAPEL SA MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5

RAPEL SA CROITOR 1

RAPEL SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

GALENICA MURY S.R.L. FARMACIST 1

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 5

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL LACATUS MECANIC 5

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL MACARAGIU 3

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL MECANIC AUTO 3

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL STIVUITORIST 5

TAKKO FASHION INTERNATIONAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10