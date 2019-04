LOCURI de MUNCĂ în Alba: 269 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 9 aprilie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 269 de posturi.

Persoanele interesate sa ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul Agenției Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137

*SC ALBACOM BIZ – SRL CARTONAGIST 2 – Profesional

*SC ALBACOM BIZ SRL – OPERATOR LA MASINA DE LAMINAT – 2 Profesional

*IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 5 Gimnazial

*IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – CANTARAGIU – 1 Profesional

*IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – SUDOR – 2 Profesional

*IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 2 Profesional

*HERMES BM SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 1 Gimnazial

*SC NOVA DENTAL GLOBAL SRL – ASISTENT DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ – 1 Post-Liceal

*PANEBO GAZ SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 Gimnazial

*SEWS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 60 Gimnazial

*CAMARA SRL – FEMEIE DE SERVICIU- 2 Gimnazial

*CAMARA SRL – BUCATAR – 1 Profesional

*CAMARA SRL – PIZZAR – 2 Profesional

*CAMARA SRL – AJUTOR OSPATAR – 3 Profesional

*CAMARA SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 3 Profesional

*CAMARA SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 Profesional

*ADMINISTRATIA – BAZINALA DE APA HIDROLOG – 1 Superior

*SC TAPI MOB LUX SRL – CROITOR – 1 Profesional

*GRADINITA LUMEA STRUMFILOR – ÎNGRIJITOR DE COPII – 1 Liceal

*GRAUR ALBA S.R.L. – PATISER – 2 Profesional

*ASOCIATIA ADIO DURERI – PREZENTATOR EXPOZITII – 2 Liceal

*THARMIS SPEED SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 2 Profesional

*CAB. MED. DR. SUCIU MONICA – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 1 Gimnazial

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

*GLERUPS RO S.R.L.- ELECTROMECANIC – 1 Liceal

*SC TRIFOIUL SRL- ÎNGRIJITOR ANIMALE – 4 Gimnazial

*SC TRIFOIUL SRL – MECANIC UTILAJ – 2 Liceal

*UZINA DE VAGOANE AIUD SA – LACATUS MECANIC – 2 Liceal

*UZINA DE VAGOANE AIUD SA – SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC – 3 Liceal

*UZINA DE VAGOANE AIUD SA – VOPSITOR – 3 Liceal

*UZINA DE VAGOANE AIUD SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 3 Liceal

*UZINA DE VAGOANE AIUD SA – STRUNGAR UNIVERSAL – 3 Liceal

*GEORGIA CATERING SRL – AJUTOR BUCATAR- 2 Gimnazial

*GEA EVENT SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 Gimnazial

*GEA EVENT SRL – LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE – 1 Gimnazial

*GEA EVENT SRL – AGENT DE VÂNZARI – 2 Gimnazial

*SC SANO VITAVET SRL – TEHNICIAN VETERINAR – 1 Liceal

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

*I.A.M.U. SA – LACATUS MECANIC – 5 Liceal

*I.A.M.U. SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 10 Gimnazial

*I.A.M.U. SA – FREZOR UNIVERSAL – 5 Liceal

*I.A.M.U. SA – RECTIFICATOR UNIVERSAL – 5 Profesional

*I.A.M.U. SA – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 5 Profesional

*I.A.M.U. SA – ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE – 5 Profesional

*I.A.M.U. SA – ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE – 5 Profesional

*I.A.M.U. SA – SCULER-MATRITER – 5 Profesional

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

*SOF PRODUCTION STANIJA SRL – MONTOR ARTICOLE DIN PIELE – 2 Gimnazial

*CLUB TACHE 2000 S.R.L.- GATERIST LA TAIAT BUSTENI – 2 Gimnazial

*MOLDOVA PROD CARN SRL – MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE – 1 Gimnazial

*SOF PRODUCTION STANIJA SRL – MONTOR ARTICOLE DIN PIELE – 1 Gimnazial

*SOF PRODUCTION STANIJA SRL – MONTOR ARTICOLE DIN PIELE- 1 Gimnazial

*COSTICA MATES SRL – GESTIONAR DEPOZIT – 1 Gimnazial

*COSTICA MATES SRL – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 1 Gimnazial

*COSTICA MATES SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 Gimnazial

*CONLEMN FOREST S.R.L. – MANIPULANT MARFURI – 1 Profesional

*ARIESUL SA – INSPECTOR TEHNIC – 1 Liceal

*ARIESUL SA – SOFER AUTOBUZ – 1 Liceal

*SC MAREMA TRANS SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 Profesional

*SC MAREMA TRANS SRL – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 1 Gimnazial

*SC YAX SYSTEM SRL – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 1 Liceal

*POPA N. AURELIA – PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNGRIJITOR ANIMALE – 1 Gimnazial

*RIVALY C.H. SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 Liceal

*GYA THERAPY S.R.L.-D. – BUCATAR – 1 Liceal

*VIM CONSTRUCTII MONTAJ S.R.L. – SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ – 1 Profesional

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

*TRES CHOCOLATES DELICE – VÂNZATOR – 1 Profesional

*TRES CHOCOLATES DELICE – FEMEIE DE SERVICIU – 1 Gimnazial

*TRES CHOCOLATESSRL – DIRECTOR COMERCIAL – 1 Liceal

*TRES CHOCOLATESSRL – VÂNZATOR – 1 Profesional

*SEWS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 20 Gimnazial

*STAR TRANSMISSION SRL – INGINER MECANIC – 1 Superior

*COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – CURATITOR-SABLATOR – 1 Profesional

*PRUDENT S.R.L. – SECRETARA – 1 Liceal

*ELIT SRL – AMBALATOR MANUAL – 1 Gimnazial

*STAR TRANSMISSION SRL – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 1 Profesional

PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885

*STAR ASSEMBLY SRL – SPECIALIST ÎN PROCEDURI SI INSTRUMENTE DE SECURITATE A SISTEMELOR INFORMATICE – 2 Superior

*STAR ASSEMBLY SRL – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 Liceal

*STAR ASSEMBLY SRL – INGINER AUTOMATIST – 1 Superior

*STAR ASSEMBLY SRL – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 10 Profesional

*STAR ASSEMBLY SRL – LACATUS-MONTATOR – 6 Profesional

*STAR ASSEMBLY SRL – INGINER ELECTROENERGETICA – 1 Superior

*STAR ASSEMBLY SRL – ECONOMIST ÎN MANAGEMENT – 1 Superior

*STAR ASSEMBLY SRL – INGINER MECANIC – 1 Superior

*FILIALA DE CRUCEA ROSIE ALBA – ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 6 Profesional

*FILIALA DE CRUCEA ROSIEA LBA – ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU – 1 Gimnazial

*STAR ASSEMBLY SRL – LACATUS-MONTATOR – 2 Profesional

*STAR ASSEMBLY SRL – INGINER MECANIC- 1 Superior

*STAR ASSEMBLY SRL- ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE – 1 Superior

*CISEROM SA – ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL – 1 Liceal

*CISEROM SA – AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER – 6 Profesional

*SC LIN &EMA SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 Superior

*STAR ASSEMBLY SRL – ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA – 1 Superior

*STAR TRANSMISSION SRL – INGINER MECANIC – 1 Superior

*STAR TRANSMISSION SRL – TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE – 1 Superior

*RAPEL SA – CONTABIL – 1 Post-Liceal