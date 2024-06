LIVE VIDEO | Începe Festivalul Cetăților Dacice 2024: Preambulul bătăliei dintre daci şi romani, pe dealul Măgulici, din Ighiu

Începe Festivalul Cetăților Dacice 2024: Preambulul bătăliei dintre daci şi romani, pe dealul Măgulici, din Ighiu

Festivalul Cetăților Dacice 2024 începe astăzi cu un preambulul al bătăliei dintre daci şi romani, cu implicarea trupelor de reconstituire istorică din festival, pe dealul Măgulici, din Ighiu.

În prima parte a zilei, între orele 09:00-14:00, s-a desfășurat Târgul de miei şi vin sub egida Festivalului Cetăţilor Dacice, constând în expoziţii cu vânzare de la producători locali, la Ighiu.

Preambulul bătăliei dintre daci şi romani a avut loc de la ora 21.00, pe dealul Măgulici, din Ighiu.

Pe durata celor trei zile de festival, veți putea vizita și ”Izvorul nemuririi – expoziție fotografii realizate la Festivalul Cetăților Dacice” de către fotograful Vasile Sârb, în spațiul expozițional urban al Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba.

Sâmbătă, 22 iunie

9.00 – Concurs de istorie pentru copii „Pui de dac”; Triatlonul dacic al copiilor. Participă: şcoli din localităţile Cugir, Cricău, Cetatea de Baltă, Ighiu, Săsciori. Şcoala gimnazială Mihai Eminescu, Ighiu

11.00 – VIRTUTE ET LABORE. Ceremonia oficială de deschidere, inaugurarea taberei militare şi meşteşugăreşti, prezentarea trupelor de reconstituire istorică antică şi a atelierelor interactive de reenactment

Participă: Garda Apulum – Alba Iulia, Terra Dacica Aeterna – Cluj-Napoca; Omnis Barbaria – Baia Mare; Historia Renascita – Pietști; Dacii Petrodavi – Piatra Neamț; Nimfele Dace – Zalău; Vulturii din Țara Călatei; Lupii Sargeției – Orăștioara de Sus, Dacii Singidavei – Cugir; Antheia Imperialis – Alba Iulia; Legio Dacica – Alba Iulia. Viile de pe Pod, Ighiu

13:00 – Conferința științifică „Limes Vest” – Dr. Anca Timofan, coordonator ştiinţific Sector 2. Viile de pe Pod, Casa Negrea, Ighiu

16:00 – Ziua Feteştilor Româneşti – prezentare soiuri autohtone de vin. Viile de pe Pod, Casa Negrea, Ighiu

17:00 – Trimisele Terpsihorei. Dansuri antice – Antheia Imperialis “Dea Dacia et Dea Roma”, coregrafia Octavia Oprea. Viile de pe pod, Ighiu

17:15 – Trimisele Terpsihorei. Dansuri antice – Nimfele dace. Viile de pe Pod, Ighiu

17:30 – Sub veghea lui Zalmoxis. Prezentarea triburilor dacice și aliaților lor Pedestraşi şi Călăreţi. Viile de pe Pod, Ighiu

18:00 – Ocrotiți de Marte. Salutul legiunilor romane și demonstrații de tehnică militară romană. Viile de pe Pod, Ighiu

18:30 – Demonstraţii ecvestre – Vulturii din Ţara Călatei. Viile de pe Pod, Ighiu

19:00 – Sub semnul lui Nemesis. Jocuri de gladiatori –Ludus Ursus Nigrus. Viile de pe Pod, Ighiu

19:30 – Trimisele Terpsihorei. Dansuri antice – Antheia Imperialis “Sânziene și Rusalii”, coregrafia Octavia Oprea. Viile de pe Pod, Ighiu

19:45 – Trimisele Terpsihorei. Dansuri antice – Nimfele dace. Viile de pe Pod, Ighiu

20:00 – Bătălia pentru Dacia cu implicarea tuturor trupelor de reconstituire istorică din festival. Viile de pe Pod, Ighiu

20:45 – Rugul lui Zalmoxis. Viile de pe Pod, Ighiu

21:00 – DRACO FESTIVAL. CONCERT EXTRAORDINAR – ARGATU. Viile de pe Pod, Ighiu

22:00 – EURO 2024 FAN ZONE live pe ecranul FESTIVALULUI CETĂŢILOR DACICE

22:45 – DRACO FESTIVAL. FIRE DREAM – Moment artistic cu foc: efecte cu foc, dans, jonglerii cu foc. Viile de pe Pod, Ighiu

23:00 – EURO 2024 FAN ZONE live pe ecranul FESTIVALULUI CETĂŢILOR DACICE

Izvorul nemuririi – expoziție fotografii realizate la Festivalul Cetăților Dacice de către fotograful Vasile Sârb. Spațiul expozițional urban al Centrului de Cultură „Augustin Bena”Alba

Duminică, 23 iunie

12:00 – Târg tradiţional de Rusalii la Ighiu. În centrul localităţii Ighiu

18:00 – Spectacol folcloric de Rusalii susținut de ANSAMBLUL FOLCLORIC AL JUDEȚULUI ALBA, dirijor Alexandru Pal

Soliști vocali: ROXANA RECHE, DORINA NARIȚA, FLORICICA MOGA, NICOLAE PLUTĂ, MARINELA BABA, ANA MARIA ALB. În faţa Primăriei Ighiu

Luni, 24 iunie

12:30 – DECATHLONUL DACIC. ANTHEIA IMPERIALIS – coregraf Octavia Oprea, tablouri coregrafice de inspirație dacică. Stadion Ighiu

Arcul viteazului (tir cu arcul)

Rapid şi puternic (transport 25 kg de nisip)

Suliţaşul Cetăţii (aruncarea suliţei la distanţă)

Cel mai iute de picior (ştafetă, alergare cu butucul)

Braţul de fier (skandenberg)

Să ne unim forţele (tras cu frânghia)

Luptătorul dac (luptă pe butuci)

Voinicul din Cetate (aruncarea bolovanului)

Îndemânare şi curaj (căţăratul pe catarg)

Cărăuşii Cetăţii (transport apă)

Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Consiliul Județean Alba, Primăria comunei Ighiu

