LIVE VIDEO/ FOTO: Gala „Best of Business” 2019. Consiliul Județean Alba premiază cei mai valoroşi promotori ai economiei judeţului

La restaurantul Martinutzi Ballroom – Domeniile Martinutzi din localitatea Vințu de Jos, a început ”Gala Best of Business 2018”, în cadrul căreia se acordă distincții pentru recunoașterea și susținerea celor mai valoroși promotori ai economiei județului Alba. Evenimentul se află în acest an la cea de-a XII-a ediţie şi este marcă înregistrată a Consiliului Judeţean Alba.

La eveniment sunt prezenţi oameni de afaceri, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai asociaţiilor profesionale, mass-media.

Firmele primesc distincţii în funcţie de rezultatele pe care le-au obţinut în domeniul investiţiilor, cercetării şi dezvoltării, dar şi pentru contribuţiile aduse la bugetul oraşului, crearea de locuri de muncă şi implicare în viaţa comunităţii, susţinerea brandului judeţului prin propriul brand.

Întreprinderi Mici şi Mijlocii (IMM)

Domeniul Industrie

1.Criteriul: Implicare semnificativă în viaţa comunităţii

Nova Grup

Lacul Codrilor

Montana Popa

Prebet

Grupul de firme Tobimar

Livio Dario

Apidava

Baumit Romania

Art Instal

Dacia

Cora Trade Center

Bell Flover /Toskana Garden

Domeniile Boieru

Grup Tico România

2.Criteriul: Crearea de noi locuri de muncă în judeţ de către firme cu capital românesc

Prefera Foods

Pema Electrotenic

Nova Grup

Albani Forex

Livio Dario

Arieșul Conf

Dacia

Montana Popa

3.Criteriul: Crearea de noi locuri de muncă în judeţ de către firme cu capital străin

Fair Play Impex

Kosmos Tre

Baumit România Com

4. Criteriul: Cei mai buni angajatori

Almax Group

Domeniile Boieru

Urs Construct

Prefera Foods

Livio Dario

Lacul Codrilor

Apidava

Simodor Grup

Trans Iviniş & CO

Dacia

Tipo Rex

Cora Trade Center

Adrian Comservice

Nova Grup

Lantic

Alba Cons

Marinex

Apis Com

Electroconstrucţia Elco

5. Criteriul: Cele mai mari valori ale exporturilor firmelor cu capital românesc din judeţ

Mobilaiud

Albani Forex

Transilvania Nuts

Apidava

Nova Grup

Unilact Transilvania

Pema Electrotehnic

Arieşul Conf

Lacul Codrilor

Prefera Foods

Livio Dario

Propack

Dupex

6.Criteriul: Cele mai mari valori ale exporturilor firmelor cu capital străin din judeţ

Kosmos Tre

Fair Play Impex

Baumit România Com

7. Criteriul: Cele mai mari investiţii de capital românesc realizate

Prefera Foods

Instalatorul

Art Instal

Nova Grup

Domeniile Boieru

Alba Cons

Albani Forex

Livio – Dario

Transilvania Nuts

Matias

Unilact Transilvania

Apidava

Almax Group

Prebet

Mobila Aiud

Dacia

Montana Popa

Grupul de firme Tobimar

Georgia Catering

Gea Event

8. Criteriul: Cele mai mari investiţii de capital străin realizate în economia judeţului

Baumit România Com

Fair Play Impex SRL

9. Criteriul: Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului de către firme cu capital românesc

Firme cu capital românesc

Pema Electrotehnic

Alba Cons

Prefera Foods

Domeniile Boieru

Nova Grup

ÎNTREPRINDERI MARI

1. Implicare în viaţa comunităţii

Grupul Transavia

Grup Jidvei

Star Transmission & Star Assembly

IAMU

Savini Due

Solina România

Albalact

Florea Grup

Cupru Min Abrud

Elis Pavaje

Saturn

2. Crearea de noi locuri de muncă de către companii cu capital românesc

Grupul Transavia

IAMU

Atlas Imobiliare

Sof Production Stanija

Grup Jidvei

Elit

Grup Oprean

Florea Grup

Albalact

3.Crearea de noi locuri de muncă de către companii cu capital străin

Bosch Automotive

Star Transmission&Star Assembly

VCST Automotive Production

Alpin57 Lux

Holzindustrie

Savini Due

4. Cei mai buni angajatori

Alpin 57 Lux

Grup Jidvei

VCST Automotive Production

Savini Due

Uzina Mecanică Cugir

Rekord

Atlas Imobiliare

Cupru Min Abrud

Grupul Transavia

IAMU

Fabrica de Arme Cugir

5. Cele mai mari valori ale exporturilor companiilor cu capital românesc din judeţ

Cupru Min Abrud

Grup Oprean

Grupul Transavia

Uzina Mecanică Cugir

IPEC

Atlas Imobiliare

Fabrica de Arme Cugir

IAMU

Elit

Ciserom

6. Cele mai mari valori ale exporturilor companiilor cu capital străin din judeţ

Star Transmission&Star Assembly

Bosch Automotive

Holzindustrie Schweighofer

Rekord

Apulum

VCST Automotive Production

Savini Due

Saturn

Solina România

7. Cele mai mari investiţii de capital românesc în economia judeţului

Premiaţi sunt (se citeşte):

Grup Transavia

Oprean Grup

Florea Grup

Elis Pavaje

Grup Jidvei

Atlas Imobiliare

Cupru Min Abrud

Albalact

Elit

IPEC

Uzina Mecanică Cugir

IAMU

Ciserom

8. Cele mai mari investiţii de capital străin în economia judeţului

Premiaţi sunt (se citeşte):

Star Transmission&Star Assembly

VCST Automotive Production

Holzindustrie Schweighofer

Alpin 57 Lux

Apulum

Rekord

Savini Due

Saturn

Solina România

9. Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – companii cu capital românesc

Uzina Mecanică Cugir

Grupul Transavia

Elit

IPEC

Grup Jidvei

Elis Pavaje

Albalact

Cupru Min

Florea Grup

Ciserom

10. Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – companii cu capital străin

Bosch Automotive

Star Assembly & Star Transmission

Apulum

Saturn

Rekord

Solina România

În domeniul Agricultură

Categoria Ferme mari

11. Pentru cele mai mari producţii şi investiţii în domeniul agricol.

Grupul Transavia

Grupul de firme Jidvei

Grupul de firme DN Agrar

Categoria Ferme mijlocii

12. Criteriul: Producţii realizate în sectorul vegetal

Mecsol Galda

Societatea agricolă Vinţana

Fitomar

Ecovert

Societatea agricolă Frăţia 92

Societatea agricolă Sebeşana

13. Producţii realizate în sectorul zootehnic

Albatros Gold

Sipigferm

14. Producţii realizate în ferme mixte

Bioterra

Unilact Transilvania

Stazoo

Aberdeen Angus

15 . Producţii realizate în sector horticol (pomicultură, viticultură şi floricultură)

Staţiunea de Cercetare, Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj

Molnar Mol-Exim

Pomicola Boz

Ciumbrud Plant

Super Rosa Csiki

Sarmi Fruct

16. Investiţii majore în agricultura judeţului – ferme mijlocii – sunt de apreciat investițiile realizate de următoarele societăți:

Unilact Transilvania

Albatros Gold

Fitomar

Stazoo

Societatea agricolă Vinţana

Ecovert

Pomicola Boz

Molnar Mol Exim

Sipigferm

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj