LIVE VIDEO| Conferință de presă la sediul PSD Alba: Primarul orașului Teiuș, Mirel Hălălăi, prezent împreună cu consilierul local din Alba Iulia, Dana Nanu

Ce RESTRICȚII sunt în scenariul ROȘU la Alba Iulia și Aiud. Norme de prevenire și protecție la incidență cumulată de peste 3 la mie

Având în vedere rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județul Alba, la data de 26.09.2021, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba prin adresa nr.9.980 din 26.09.2021;

În data de 26.09.2021 se constată la nivelul județului ALBA o incidență cumulată în ultimele 14 zile ce depășește 3 la mia de locuitori în localitățile și comunele: Sâncel (8,46) ; Ohaba (6,57) ; Unirea (3,48) ; Alba Iulia (3,3) ; Poșaga (3,24) ; Aiud (3,21) ; Sohodol (3).

În conformitate cu:

-Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

– O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G. nr.557/2016 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc

– H.G. nr.932/09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, modificată și completată prin H.G. nr.990/17.09.2021, respectiv H.G. nr.1.115/24.09.2021 ; Se impun următoarele restricții și norme de prevenire:

RESTRICȚII ȘI NORME DE PREVENIRE LA RATA INCIDENȚĂ / INFECTARE 3-6 LA MIA DE LOCUITORI ȘI PESTE

Este obligatoriu Certificatul Digital Covid (cod QR) pentru accesul în restaurante, cafenele, la spectacole, nunți, botezuri, competiții sportive.

Pot participa / au acces persoanele care:

✓ sunt vaccinate complet (de minim 10 zile)

✓ au test negativ PCR (în ultimele 72 de ore) sau test rapid certificat (în ultimele 48 ore)

✓au trecut prin boală (au între a 15-a zi și a 180-a zi de la infectare)

Copiii sub 12 ani NU trebuie să aibă un test negativ PCR sau test rapid certificat (emis de un centru de testare acreditat).

Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, este permisă în zilele de vineri, sâmbătă și duminică (până la depășirea incidenței de 6 la mia de locuitori);

– peste 6 la mia de locuitori, este permisă deplasarea în afara locuinței DOAR pentru:

a) persoanele vaccinate (cu certificat de vaccinare sau certificat digital ale UE pentru COVID-19)

b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/ gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

d) persoanele care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

e) deplasarea din motive justificate (îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie);

Operatorii economici (magazine) cu activități de comerț/servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private NU se închid la ora 18 (până la depășirea incidenței de 6 la mia de locuitori).

– centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, trebuie să delimiteze zonele de servire (preparate alimentare, băuturi alcoolice/nealcoolice), pentru accesul controlat doar pentru persoane testate, vaccinate și trecute prin boală.

Vezi aici toate măsurile – HCNSU nr. 73 din 23.09.2021

Organizatorii/operatorii economici care desfășoară activități potrivit HG nr. 932/2021 au obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital COVID-19 folosind secțiunea „Verificare reguli interne” din aplicaţia mobilă „Check DCC” pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat.

Persoanele fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale COVID-19 ale UE sau documente compatibile cu aceste certificate, fac dovada vaccinării, testării sau vindecării prin intermediul unui document, pe suport de hârtie sau în format electronic emis de respectivul stat.

Evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase etc.)

La stabilirea numărului maxim de persoane, nu sunt incluși copiii cu vârsta mai mică de 16 ani.

– la exterior (de ex. grădină) cel mult 200 de persoane.

– la interior (de ex. restaurant) cel mult 200 de persoane și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp/persoană.

– în spații închise (de ex. terasă acoperită și delimitată) cel mult 150 de persoane.

– nunțile și botezurile se pot desfășura până la ora 02:00.

Cluburi, baruri, discoteci

-pot funcționa până la ora 2 noaptea (între orele 05 – 02).

– la interior, până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.

! Participă doar persoanele care sunt vaccinate complet (de minim 10 zile).

Săli de jocuri

-pot funcționa până la ora 2 noaptea (între orele 05 – 02).

– la interior, până la 50% din capacitatea maximă a spațiului.

! Participă doar persoanele care sunt vaccinate complet (de minim 10 zile).

Competiții / evenimente / activități sportive

– la exterior și interior, până la 30% din capacitatea spațiului, purtarea măștii de protecție și minim 1 m între persoane.

– activitățile recreativ – sportive de grup, se pot desfășura în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună (în funcție de rata de incidență locală).

Cinematografe, instituții de spectacole/concerte

– participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu purtarea măștii de protecție

Evenimente culturale, artistice și de divertisment (spectacole, concerte, festivaluri publice și private etc.)

– la exterior, cu maxim 1000 de persoane, obligatoriu cu mască de protecție.

– la interior, până la 70% din capacitatea spațiului, cu obligativitatea purtării măștii de protecție.

Cursuri de instruire (workshop-uri, training-uri)

– la interior, cel mult 150 de persoane.

– la exterior, cel mult 200 de persoane.

– conferințe, cu cel mult 150 de persoane la interior.

Toți participanții, obligatoriu cu mască și 2 mp/persoană.

Mitinguri şi demonstrații

– cel mult 100 de persoane.

Toți participanții, obligatoriu cu mască de protecție, dezinfectarea mâinilor, minim 1 m între persoane.

Restaurante, terase și cafenele

– la interior, între orele 05-02, până la 50% din capacitatea maximă a spațiului

Piscine

–la interior, până la 50% din capacitatea spațiului.

Locuri de joacă pt copii

– la interior, până la 50% din capacitatea spațiului, între orele 05-24.

Săli de fitness

– la interior, până la 50% din capacitatea spațiului, cu asigurarea a minim 7 mp/persoană, dacă rata de incidență este între 4 – 6 (la mia de locuitori).

Unități de învățământ

Dacă rata de incidență până la 6 (la mia de locuitori):

– participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Dacă rata de incidență peste la 6 (la mia de locuitori):

– participarea zilnică cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor din învățământul special, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;

– participarea zilnică, în sistem on-line, a tuturor elevilor, cu excepția celor din învățământul special.