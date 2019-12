LIVE VIDEO: Acțiune civică la Sebeș: Protestul „Lăsați-ne să respirăm”, împotriva defrișărilor ilegale, în fața unei firme de cherestea

Astăzi, 10 decembrie, are loc, în intervalul orar 11.00-17.00, un protest împotriva defrișărilor ilegale din România, la Sebeș, în fața unei mari firme de cherestea.

În România, suprafața acoperită de pădure a scăzut dramatic în ultimii ani, ajungând în prezent la 27.5%. Astfel, ne aflăm sub media de 33% a Uniunii Europene și sub capacitatea și optimul calculat de 45%. În fiecare minut dispar în lume suprafețe enorme de pădure: echivalentul a 30 de terenuri de fotbal, iar impactul ecologic pe care o astfel de acțiune are asupra planetei este covârșitor. Datele provin din evaluarea imaginilor prin satelit, fiind publicate în cadrul proiectului “Global Forest Watch”.

Astfel, potrivit Global Forest Watch, din 2001 până în 2018, România a pierdut 336.000 ha de pădure, ceea ce echivalează cu o scădere de 4.2% față de suprafața împădurită existentă în 2000. Un alt raport al Greenpeace, scoate la iveală că din 2005 până în prezent, mai există doar jumătate din cele 250.000 de hectare estimate acum 14 ani. O jumătate extrem de valoroasă pentru că reprezintă aproximativ 60% dintre pădurile virgine ale Europei. Însă ceea ce este cu adevărat trist și îngrijorător pentru viitor, este faptul că din cele 120.000 de hectare de păduri virgine care au mai rămas în România, doar 30.00 de hectare se află sub protecție strictă!

Anul trecut, autoritățile au identificat 12.487 de tăieri ilegale de pădure la nivel național, cu 32% mai mult decât în 2017. Dacă facem un calcul simplu, înseamnă 34 de cazuri în medie pe zi, potrivit unui raport realizat de organizația nonguvernamentală Greenpeace România. Județele “campioane” în topul tăierilor ilegale rămân aceleași la fel ca în anii precedenți: Mureș – 1.511 de cazuri, Brașov – 762 de cazuri și Olt – 730 de cazuri. Și câte or mai fi rămas nedepistate! Drept dovadă stau zone întregi unde pădurea a fost rasă în întregime de pe suprafața pământului.

Protest al Diaspora Europeană Oficial la firma HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL împotriva defrișări! Publicată de Generatia „Feisbuc” & Diaspora Romaneasca pe Marţi, 10 decembrie 2019

sursa: pagina de Facebook a evenimentului Protest: Lăsați-ne să respirăm