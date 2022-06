LISTA| Grilă salarizare sănătate 2022: Ce SALARII primesc medicii, asistentele sau ambulanțierii în România

Guru din Apuseni, eliberat din arest: Va fi cercetat sub control judiciar deși este acuzat de viol și șantaj

Vasile Ardelean Fărcaș, „Guru din Apuseni”, bărbatul din Hunedoara care a șocat întreaga țară după ce a fost acuzat că își viola adeptele și că nu îi lăsa pe copiii acestora să meargă la școală, a fost eliberat din arest. Acesta le-a spus judecătorilor că are o stare de sănătate precară și că nu poate sta în arest.

Liderul spiritual al comunităţii „Copiii Soarelui” din satul Dumbrava de Sus, Fărcaş Ardelean, a solicitat joi Tribunalului Hunedoara revocarea măsurii arestului preventiv şi punerea în libertate, bărbatul fiind acuzat de comiterea infracţiunilor de şantaj, viol, împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, potrivit Agerpres.

Cunoscut şi sub numele de „Guru de la Brad", bărbatul de 59 de ani a fost adus joi la sediul Tribunalului Hunedoara, avocatul său, Aurel Moldovan, afirmând că acesta este nevinovat. „Din punctul meu de vedere, nu este vinovat sub nicio formă. Nu sunt dovedite infracţiunile reţinute în sarcina clientului meu. Măsura aceasta, a arestului preventiv, este abuzivă, drept pentru care cred că singura măsură ar fi libertatea, care este o măsură de normalitate", a spus avocatul Aurel Moldovan.

Cunoscut şi sub numele de „Guru de la Brad”, bărbatul de 59 de ani a fost adus joi la sediul Tribunalului Hunedoara, avocatul său, Aurel Moldovan, afirmând că acesta este nevinovat. „Din punctul meu de vedere, nu este vinovat sub nicio formă. Nu sunt dovedite infracţiunile reţinute în sarcina clientului meu. Măsura aceasta, a arestului preventiv, este abuzivă, drept pentru care cred că singura măsură ar fi libertatea, care este o măsură de normalitate”, a spus avocatul Aurel Moldovan.

