LISTA alimentelor care se vor ieftini în următoarea perioadă, după plafonarea impusă de Guvern

Noi vouchere pentru pensionari și familiile cu venituri mici. Lista formelor de sprijin în cadrul programului de guvernare

În cadrul noului program de gurvernare sunt prevăzute o serie de vouchere care se vor acorda celor cu venituri mici, chiar dacă este vorba despre familii cu copii, ori despre pensionari.

Sumele care se vor acorda prin intermediul voucherelor vor fi pentru acoperirea unei părți a prețului carburanţilor, pentru alimente, grădiniţe. Pensionarii sunt și ei vizați de acordarea unui astfel de sprijin.

În programul de guvernare al noului premier Marcel Ciolacu sunt prevăzute o serie de vouchere care ar urma să fie acordate românilor în anumite condiţii.

Formele de sprijin prevăzute de noul program de guvernare se vor acorda sunt:

Vouchere pentru sport, creaţie, artă – în cazul familiilor monoparentale

Vouchere pentru after-school, creşe, grădiniţe particulare – pentru familiile care au aproximativ 8.000 de lei venitul

Card naţional pentru reduceri la alimente, carburanţi, transport, servicii bancare, educaţie, recreaţie – în cazul familiilor cu mai mult de trei copii

Vouchere 2.500 de lei pentru consultaţii şi analize – pentru viitoarele mame

Circa 1,5 milioane de pensionari cu pensia minimă sau cu pensie de invaliditate vor primi mese calde, pachete alimentare acasă, cât și îngrijitor/asistent medical la domiciliu.

Programul de guvernare prevede și măsuri pentru combaterea abandonului școlar. Vouchere pentru copiii defavorizați, care să acopere: servicii și programe de tip before și after school; subvenții pentru transportul elevilor către/de la unitățile școlare; plata unor activități extra-școlare, cultural-recreative, sportive etc; achitarea unor servicii de consiliere, suport psihologic, etc și acordarea unui pachet social la începutul anului școlar (rechizite, îmbrăcăminte, mici reparații, dotări ale locuințelor copiilor vulnerabili).

Vouchere alimente. Aveţi pensia sub 1.700 lei dar nu aţi primit cardul? Iată care este explicaţia

Sunt foarte multe cazuri în care persoane care au pensia mai mică de 1.700 de lei, atât cât este limita pentru a intra în programul „Sprijin pentru România”, nu au primit cardurile pentru alimente care sunt alimentate cu câte 250 de lei o dată la două luni.

Autorităţile vin cu explicaţii pentru aceste situaţii. Concret, legea spune că beneficiază de vouchere sociale pentru alimente și mese calde următoarele categorii de persoane:

pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023;

persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023;

familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023;

familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023;

familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social;

