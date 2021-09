Liga a 4-a, etapa a 2-a / Victorii categorice ale oaspeţilor în primele meciuri

Indiferent unde și când se dispută, o confruntare între Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir reprezintă o dată însemnată cu roșu în agenda celor implicați, oficiali, jucători, antrenori și fani. La fel va fi sâmbătă, 4 septembrie, de la ora 17.00, pe “Cetate”, când se va derula primul derby “de Alba” al sezonului.

Cu toate că primele jocuri oficiale au însemnat rezultate dezamăgitoare pentru conjudețene, uniriști – eșec drastic la Ungheni (0-3), cugirenii – doar remiză acasă cu “virușii verzi”, cu siguranță la ora disputei “face to face” vor exista resorturi care vor declanșa ambiții, motivare și orgolii suplimentare, asta dincolo de fireasca dorință de reabilitare după primele 90 de minute ale campionatului.

“Roș-albaștrii” sunt favoriți în mod cert, argumentele fiind date de valoarea și experința lotului comparativ cu tânăra distribuție a “alb-negrilor”, o tradiție favorabilă (din 2017, când s-au reluat confruntările directe au pierdut o singură dată, primul joc, 1-2 pe “Cetate”, din 7 întâlniri), dar mai ales amintirile partidei precedente de pe arena albaiuliană, în 12 septembrie 2020, când și-au umilit oponenții, rămași în inferioritate numerică în startul actului secund, cu un dur 4-1! Unirea Alba Iulia încearcă să reziste, să ridice nivelul, deși a fost părăsită în ultimele două săptămâni de doi fotbaliști experimentați, Selagea și Mardare (a fost transferat Mocanu, fundaș central de la Concordia Chiajna). În privința problemelor de lot, antrenorul Valentin Sinescu nu contează pe Lupea – răcit, însă va reintra Bakcsi, în vreme ce în tabăra cugireană sunt așteptate revenirile lui Vitinha, Șt. Radu, Tăban și R. Voicu, absenți din motive medicale împotriva Sănătății Cluj.

*Sinescu: “O confruntare de foc”

“Este o confruntare de foc pentru noi și va fi un meci foarte greu. În această dispută suntem privilegiați dintr-un singur punct de vedere: nu avem ce pierde, doar de câștigat. Alcătuim o formație cu o medie de vârstă fragedă, ne batem din acest punct de vedere la podiumul seriei, o să dăm în continuare credit îndrăznelii și tinereții și ne dorim să fim părtași la un spectacol de calitate. Metalurgistul Cugir reprezintă o echipă matură, sigură pe exprimare, periculoasă, cu jucători de calibru pentru acest nivel, precum Vitinha, Păcurar, Șaucă, Grozav. Doar neșansa i-a făcut pe adversari să remizeze acasă cu Sănătatea, realitatea din teren indicând cu totul altceva decât egalul”, a declarat Valentin Sinescu, antrenor ce acceptat în vară preluarea Unirii Alba Iulia, în condiții vitrege și se află acum la debutul în fața suporterilor din Cetatea Marii Uniri.

*Lucian Itu: “Într-un derby, valorile se egalizează”

“Ne așteaptă o confruntare foarte importantă, un derby al județului. În asemenea meciuri, cu orgolii și ambiții, valorile se egalizează, nu contează poziția din clasament, sau forța individuală. Nu are sens să facem comparație cu ce s-a întâmplat anul trecut. Am fost favoriți și în partida contra Sănătății Cluj, de asemenea o formație tânără, și nu am reușit să ne impunem. Din acest punct de vedere, tinerețea adversarului este o armă cu două tăișuri mai ales în dueluri județene. La pretențiile care le avem, trebuie să câștigăm. Ne dorim foarte mult să reușim victoria, mai ales după rezultatul din prima etapă”, a menționat Lucian Itu.