Liga a 3-a, prima rundă din primăvară, CS Iernut – Metalurgistul Cugir 1-1 (0-0) | Juniorul Codrea a deschis scorul, gazdele au egalat dintr-un penalty controversat

Metalurgistul Cugir a remizat în pr ima rundă din retur, 1-1 (0-0), cu CS Iernut, o confruntare cu multe evenimente în actul secund. Vizitatorii au dominat primul mitan, când au ratat oportunități prin Codrea, la o altă fază într-un carambol balonul lovind bara gazdelor. Gruparea cugireană a punctat prima prin juniorul Marian Codrea, gazdele erau deja în inferioritate numerică (Dumbrăvean – eliminat în minutul 50), dar și așa au izbutit să egaleze dintr-o lovitură de pedeapsă controversată. Și după restabilierea echilibrului pe tabelă, „roș-albaștrii” puteau da lovitura, dar au fost neinspirați iarăși la finalizare, irosind ocazii bune prin Făgărășanu și Itu.

*Călin Moldovan: „Categoric am pierdut două puncte!”

„Sunt dezamăgit de rezultat. Știam că este terenul dificil și ne așteaptă un meci de luptă, cu un adversar agresiv, nu am avut angajamentul așteptat. Categoric am pierdut două puncte împotriva unui adversar care și-a dorit foarte mult„, a declarat Călin Moldovan. În minutul 56, juniorul Codrea a deschis scorul (din centrarea lui Șaucă), fotbalistul de sub Drăgana fiind unul dintre remarcații perioadei de pregătire, golgheter, alături de Făgărășanu. În minutul 79, amfitrionii, aflați în inferioritate numerică, reușesc să egaleze dintr-o lovitură de pedeapsă controversată (un duel cu Tăban), transformată de Chețan, fază care a stârnit protestele vehemente ale grupării de sub Drăgana.

“Roș-albaștrii” au întâlnit în deplasare pe CS Iernut (unde a ajuns Bucur- ex Performanța Ighiu), unica echipă din serie ce nu a izbutit să câștige pe teren propriu în prima parte a campionatului, având doar două remize din 7 confruntări. De partea cealaltă, gruparea de sub Drăgana, încearcă să realizeze un retur cât mai bun, cu toate că efectivul este unul redus numeric, doar 17 jucători (Șt. Radu fiind indisponibil până la finele sezonului).

Metalurgistul: Crivăț – Tăban, Negrescu, Itu, Vărărean – Șaucă, Măd. Popa (81, M. Neagu), Sorian, Șuteu– Codrea (70, Udrea), Făgărășanu; rezerve N. Bănică, Cioban, Scurtu, Firan. Antrenor Călin Moldovan. Primul meci de sub Drăgana în 2018, vineri, 16 martie, este derby-ul județean Metalurgistul Cugir – Unirea Alba Iulia.