Liga 4, etapa 15: liderul Industria Galda, victorie cu emoții cu Hidromecanica Șugag | Bistraie a ap[rat un penalty când scorul era egal

Sâmbătă, de la ora 15.00, sunt deplasări pentru Metalurgistul Cugir și CS Ocna Mureș, la Cluj-Napoca, respectiv Ungheni, conjudețenele ratând startul sezonului de primăvară. În fapt, toate cele 4 combatante au pierdut în runda inaugurală a anului.



*Sănătatea Cluj (locul 9, 11 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul doi, 28 de puncte), în tur 1-2 (mâine). La a doua deplasare consecutivă pe Someș, de data aceasta pe „Clujeana”, “roș-albaștrii” nu-și permit să plece fără puncte, mai ales că vin după eșecul nescontat cu Viitorul (0-2), iar situația la vârf este complicată.

Vitinha (27) a ratat un penalty, apărat de Cotîrlă, fiind faultat P. Păcurar! Gazdele au deschis scorul ]n minutul 49 prin , pe un contraatac

Sănătatea: Cotîrlă – C. Cîplean, G. Mureșan, An. Ștfean, Poenar, An. Pașca, C. Mureșan, Vescan, Cobârzan, Al. paul, Da Silva; rezerve Tărmure, Szoloși, Petriș, Pașcalău, Zanc, Saroși, M. Muntean, Zărnescu. Antrenor Csaba Kis.

Metalurgistul Cugir: Csapo – Dohotariu, S. Itu, Vlădia, Vitinha – Tăban, Boldea, P. Păcurar, Căt. Pop – Cocan, Cîrloanță; rezerve Perjeriu, Selagea, Târla, M. Domșa, M. Neagu, Udrea, Șuteu, Androne, Bura. Antrenor Lucian Itu.

Arbitri Cr. Pascu (Sibiu), D. Nagy (Mediaș), An. Sîncrăian (Tg. Mureș) Observatori C-tin Por (Satu Mare), V. Hrițac (Simeria)

*Unirea Ungheni (locul 4, 26 de puncte) – CS Ocna Mureș (locul 10, 9 puncte), în tur 2-1 (sâmbătă). “Lanterna roșie” pare victimă singură în fieful pretendentei la promovare, care însă a pierdut, 0-1 pe “Cetate” cu CSU Alba Iulia, și are 3 insuccese la rând.

Este deja 2-0 pentru gazde, marcatori Astafei (5) și Piper (15)

Unirea Ungheni: An. Bucur – Suslak, Vomir, Ndiesse, Coza, R. Balint, Piper, R. Trif, Dușmanu, Astafei/ cpt, Al. Oltean; rezerve Feier, Gherasim, Vînău, Boar, T. Radu, Onișor, M. Chireanu, M. Codrea, Todoran. Antrenor Flavius Sabău.

CS Ocna Mureș: R. Stângă – Bucșa, Cimpoieșu, Potra – Guț, Al. Giurgiu./ cpt., Socaci, Căt. Creț – Ad. Coman, D. Ghiță, G. Goronea; rezerve M. Țăranu, Al. Țăranu, Toth, R. Pop, Roman.

Arbitri R. Ciorbea (Sanpetru), M. Guran, V. Pînzaru (ambii Brașov) Observatori G. Szabo (Cluj-Napoca), C. Mardan (Făgăraș)