Liga 3, Seria 7: Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia, derby „de Alba”, vineri | Liderul CSM Unirea Alba Iulia, acasă cu Progresul Pecica | CIL Blaj, derby la Șag

Penultima rundă a turului în Seria 7 a eșalonului terț, propune un derby „de Alba” lângă Drăgana, între Metalurgistul Cugir și CS Universitar Alba Iulia. Tot vineri, CIL Blaj are derby pentru accederea în play-off, în deplasare cu Timișul Șag. Sâmbătă, liderul CSM Unirea Alba Iulia are dispută internă cu Progresul Pecica, pe „Cetate”.

*Metalurgistul Cugir (locul 9, 9 puncte) – CS Universitar Alba Iulia (locul 11, 4 puncte), vineri, ora 15.00, „Arena Cugir”.

La penultimul derby „de Alba” al turului, „roș-albaștrii” sunt favoriți, chiar dacă nu contează pe S. Itu (suspendat 3 runde), Sebaș (accidentat) și B. Minteuan (în urmă cu pregătirea). Cugirenii vin după primul succes în mandatul portughezului Vitinha, dar caută prima victorie în fața fanilor (au un singur punct din 15 posibile, ultimii în ierarhia jocurilor de acasă), iar universitarii suferă în subsol, pe penultima poziție, fără succes stagional și numai un punct în ultimele 5 întâlniri! Albaiulienii, cu întreg efectivul valid, au două dispute succesive cu conjudețenele, urmând derby-ul cu concitadina CSM Unirea Alba Iulia. Pe gazde îi așteaptă o serie dificilă (Unirea Sântana, CIL Blaj, CSC Ghiroda și Giarmata Vii, Timișul Șag, CSM Unirea Alba Iulia), astfel că cele 3 puncte sunt vitale. Campionatul precedent a fost un 2-2 la Sebeș și un 2-1 la Cugir (în februarie).

*Timișul Șag (locul 3, 17 puncte) – CIL Blaj (locul 2, 18 puncte), vineri, ora 15.00, „Comunal”.

O confruntare pentru play-off, cu echipa din „Mica Romă”, la a doua deplasare consecutivă, împotriva unei contracandidate la accederea în careul „de ași”. CIL Blaj vine după o perioadă cu 3 puncte în 4 meciuri, o remiză importantantă la Sântana și are un duel cu o altă echipă de pe podium.

Și-a revenit Nistor, dar absentează Checicheș și Boldea (se va opera la umăr, va reveni la primăvară). Bănățenii constituie revelația turului și contra echipelor din Alba au două succese (1-0 la Cugir și cu CSU) și un 0-3 pe „Cetate”. În disputele din campionatul anterior, rezultate împărțite: 1-0 în play-out, 2-1 la Blaj și 1-1 în sezonul regular.

*CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 20 de puncte) – Progresul Pecica (locul 8, 10 puncte), sâmbătă, ora 15.00, „Cetate”.

Înaintea acestei confruntări va fi păstrat un moment de reculegere în memoria portarului sibian Florin Cotora, plecat dintre noi la doar 53 de ani!

Liderul vizează a șasea victorie consecutivă, împotriva unui adversar ce are jumătate din puncte, albaiulienii având și ascendentul moral al succeselor nete din campionatul anterior (6-1, acasă și 4-0). Arădenii și-au pierdut imbatabilitatea internă runda anterioară (1-2) cu Metalurgistul Cugir și au câștigat, acasă, celelalte jocuri cu echipele din județul nostru, 6-0 cu CSU, 2-1 cu CIL Blaj (primul eșec al „galben-albaștrilor”). Vor lipsi în Cetatea Unirii fundașii Indreica, Dragoș și Olăroiu, mijlocașul Vidican și atacantul albaiulian Baba.

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