Liderul USR, Elena Lasconi, după publicarea raportului Comisiei de la Veneția: ”Confirmă ce am spus din primul moment: Curtea Constituțională a dat o decizie abuzivă”

Liderul USR, Elena Lasconi – care a și intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale 2024, susține, după publicarea raportului Comisiei de la Veneția, că CCR a dat o decizie abuzivă.

Comisia de la Veneția a Consiliului Europei a publicat luni, 27 ianuarie 2025, un raport urgent privind condițiile și standardele juridice prin care o curte constituțională ar putea invalida alegerile, răspunzând astfel unei solicitări formulate luna trecută de Theodoros Rousopoulos, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).

„Comisia de la Veneția ne spune suficient de clar, pentru cine vrea să audă și să înțeleagă, că modul în care CCR a anulat la noi alegerile prezidențiale a fost unul abuziv. Biroul Electoral Central trebuia să ia o decizie în acest caz, nu cei 9 judecători ai CCR, numiți politic. România are reguli clare pentru alegeri, BEC avea responsabilități, dar a preferat să fie un pion într-un joc mai mare, care a dus la călcarea în picioare a democrației noastre.

BEC avea obligația să mențină votul fiecăruia dintre noi în siguranță și să intervină. Nu a făcut-o! CCR a fost lăsată să ia această decizie abuzivă pentru ca nimeni să nu o mai poată contesta. Asta nu e democrație funcțională.

Mi s-a spus că greșesc, că sunt subiectivă, că am un interes personal atunci când, din primul moment, am atras atenția că democrația noastră este în pericol dacă CCR devine stat în stat. Și, în ciuda atacurilor constante, am continuat să spun ADEVĂRUL, să lupt pentru ceea ce este CORECT!

După două luni de la anularea alegerilor suntem, în continuare, în întuneric, fără a avea nicio dovadă privind nereguli și interferențe în procesul electoral care ar fi putut afecta rezultatul votului. Nu știm de la niciunul dintre responsabili care sunt datele concrete pe baza cărora s-a luat această decizie fără precedent.

Dacă vrem să rămânem în democrație, opiniile Comisiei de la Veneția trebuie respectate și transpuse în lege. În România suntem încă în situația în care deciziile se iau arbitrar, în spatele ușilor închise. Fără transparență, fără dovezi”, a spus Lasconi.

„Sunt aici să apăr democrația și, în ciuda tuturor piedicilor care mi se pun, voi lupta pentru ca fiecare vot să fie apărat! România merită să fie țara în care fiecare cetățean e respectat, iar statul lucrează pentru oameni”, a adăugat Lasconi.

Raportul subliniază că doar în anumite circumstanțe – și dacă sunt îndeplinite mai multe condiții și garanții – o curte constituțională poate invalida alegerile.

