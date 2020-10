Legea Roman: Torționarii dovediți ai regimului comunist rămân fără privilegii

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege pe care l-am inițiat ca deputat liberal și care lasa fără privilegii, torționarii regimului comunist. Legea mi-a fost propusă de Marian Ceaușescu, și ca om care ascultă vocea străzii, am inițiat-o și am susținut-o până la adoptare. Practic, torționarii regimului comunist, cu hotărâre definitivă a instanței, nu vor mai primi pensii militare.

Sunt deja celebre câteva cazuri de foști comandanți de penitenciare, care în perioada comunistă au comis crime împotriva umanității, din motive politice, după care s-au bucurat de privilegiul unei pensii substanțiale.

Cel mai cunoscut caz este cel al fostului comandant al închisorii de la Râmnicu Sărat, Alexandru Vișinescu. Torționarul Vișinescu a ordonat persecutarea a peste 138 de deținuți, înfometați, lăsați fără asistență medicală sau puși la muncă până la epuizare fizică. Tortura și bătaia au fost folosite ca instrumente de “reeducare”. Consider că aplicarea acestei legi nu-i va lasă pe mulți torționari să doarmă bine. Este doar începutul luptei împotriva torționarilor care au schingiuit în închisorile comuniste lideri ai PNL și PNT, lideri ai studenților și pe toți cei care s-au opus cu curaj ororilor comunismului.