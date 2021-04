Legea Roman: Nici un pensionar nu mai poate pierde banii din greșeala unui funcționar

Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea inițiata de deputatul PNL de Alba, prin care se face dreptate pensionarilor. A fost înlăturat termenul de prescriptie de 3 ani, iar noua lege impune prescripția pe termen nelimitat.

Mai concret, in baza vechii legi, in cazul in care unui pensionar i se calcula greșit pensia și se constata acest lucru peste 7 ani, cum a fost cazul unei pensionare din Valea Lunga, statul putea plăti retroactiv doar pentru 3 ani. Deși culpa aparținea unui functionar, nu beneficiarului.

Noua lege permite ca întreaga suma sa fie plătită retroactiv. Fie la solicitarea pensionarului, fie din oficiu.

“Au fost numeroase cazuri de erori umane sau materiale, de manipulare gresita a introducerii datelor, care au generat prejudicii pensionarilor. Ori acest lucru nu s-a întâmplat din cauza lor. Iar pensionarii erau cei pagubiti. Aceasta lege vine sa le facă dreptate, iar in situații de calcul greșit sa își primească retroactiv toți banii. Ii mulțumesc președintelui Klaus Iohannis pentru promulgarea legii”, a declarat deputatul PNL, Florin Roman.