La Sendy Club, antrenamente LIVE pe facebook, ca măsură de prevenție a infectării cu coronavirus

Sendy Club a luat o decizie importanta care vine in sprijinul mental si fizic al oamenilor care au nevoie imperioasa de miscare, mai ales in aceasta perioada dificila prin care trece tara noastra, dar si alte tari din intrega Lume.

Cat timp va fi instituita Starea de Urgenta in Romania, noi am decis sa va aducem la cunostinta ca, incepand cu data de 23 martie 2020, orele 18.15, prin intermediul retelei de socializare Facebook, careia ii multumim pe aceasta cale, pornim Primul antrenament LIVE avand o durata de 20 de minute.

Ne vom vedea LIVE in zilele de LUNI, MIERCURI si VINERI de la orele 18.15 si va rugam frumos sa va pregatiti de miscare astfel : echipament adecvat, o salteluta (sau prosop) pe care sa va asezati, 2 ganterute ( sau 2 sticlute cu apa de 0,5 l ) si, bineinteles, sa va pregatiti Acasa LOCUL PENTRU MISCARE !

Speram sa primiti cu bucurie aceasta Veste Sportiva si ne-am bucura foarte mult daca ati posta o fotografie cu dumneavoastra in actiune, sa simtim si noi Bucuria de a impartasi momente de fericire ! IMPREUNA putem face LUCRURI FRUMOASE, chiar si de la distanta ! Atata timp cat energiile pozitive se intalnesc, Lumea aceasta are o Sansa !

In ultimele zile am fost contactati de mai multe persoane care erau contrariate de ce am hotarat sa suspendam activitatea salii noastre, atata timp cat nu s-a dat o LEGE care sa ne forteze sa ne inchidem usile. Noi am luat decizia de a suspenda activitatea in primul rand cu sufletul si apoi cu mintea, pentru a avea constiinta impacata si pentru a ajuta la prevenirea problemelor de santate ! Consider ca este NECESAR sa se legifereze cat mai curand ca Activitatea Salilor de sport, centrelor de fitness sau bazelor sportive SA SE INCHIDA pe perioada Starii de Urgenta, deoarece este o modalitate corecta, umana si sigura de a stopa raspandirea virusului care face ravagii, temutul virus COVID-19 !

Trebuie sa Fim Constienti de Gravitatea situatiei, Trebuie sa fim Constienti ca Miscarea este pentru SANATATEA NOASTRA fizica si mentala, dar momentan NU intr-o Sala de Fitness sau Aerobic, alaturi de alti participanti la antrenament !

Pentru aceste motive, Sendy Club va invita sa faceti Miscare alaturi de Noi, LIVE, ACASA !