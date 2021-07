La Oradea, Campionatul Mondial de Powerlifting! Ovidiu Pănăzan: “Avem capacitatea să organizăm un eveniment istoric”

De curând, Federația Română de Powerlifting a primit vizita domnului Gaston Parage, președintele Federației Internaționale de Powerlifting. Evenimentul, în premieră pentru sportul românesc, a reunit la Oradea, în vederea Campionatului Mondial de Powerlifting ce va fi găzduit, în luna august, în România, conducerea FRP (ce are sediul în Alba Iulia, președinte fiind Ovidiu Pănăzan), cu scopul de a evalua stadiul implementării strategiei cu privire la organizarea acestei competiții internaționale majore.

Țara noastră este la prima organizare a unui asemenea eveniment de marcă, președintele Federației Române de Powerlifting, Ovidiu Pănăzan, considerând că expertiza IPF în domeniu poate fi utilă unei organizări de excepție a unei competiții care demonstrează odată în plus încrederea de care se bucură powerliftingul românesc la nivel internațional. Este important de menționat faptul că responsabilitatea asumată de către FRP este mai mult decât un act de curaj, devenind o declarație de competență pentru Europa de Est în condițiile în care în această parte de lume majoritatea competițiilor prezintă la acest moment un grad mare de incertitudine. Pe un fond epidemiologic complicat și imprevizibil, la Oradea vor fi prezenți, în perioada 22-28 august, reprezentanți din 30 de țări provenind de pe patru continente. În prezent sunt afiliate la IPF peste 130 de țări, în lume fiind în acest moment câteva sute de mii de practicanți ai acestui sport, parte dintre aceștia fiind sportivi legitimați.

Locul de desfășurare al competiției mondiale este Casa Tineretului Oradea, o facilitate care va primi o imagine nouă prin găduirea unei întâlniri sportive de un asemenea nivel. Categoriile de vârstă se adresează juniorilor mici și mari, masters 1, masters 2, masters 3, masters 4. Lotul României este format din 14 sportivi juniori și 7 masters, sperându-se la un număr semnificativ de medalii.

“Este evident că România are în acest moment capacitatea logistică și infrastructura umană pentru organizarea unei astfel de întâlniri sportive. Contăm în acest sens pe sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, pe câteva companii private care ne-au fost alături încă de la începutul existenței noastre și sperăm să putem implica în organizare autoritățile publice locale și județene. Este important să se înțeleagă că pentru o săptămână Oradea devine centrul lumii într-un sport care a reușit să genereze spectacol și emoție peste tot în lume. Am ales Oradea și pentru deschiderea pe care o are față de dezvoltarea pe termen mediu și lung. Cred că vom reuși să organizăm un eveniment istoric”, a transmis albaiulianul Ovidiu Pănăzan, președinte Federației Române de Powerlifting, prin intermediul unui comunicat de presă.