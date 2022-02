La naționalele de marș: Ana Rodean (CS Unirea Alba Iulia), echipa CS Unirea și Andreea Ardean (LPS Alba Iulia) – aur!

Rezultate extraordinare reușite de mărșăluitoarele din Cetatea Marii Uniri la Timișoara, la prima competiție atletică a anului, Campionatul Național de Marș-Iarnă pentru seniori, under 23, under 20, under 18, under 16, copii 1 și 2, respectiv 9 medalii, iar Ana Rodean, echipa CS Unirea Alba Iulia și Andreea Ardean – au devenit campioane naționale.

Zestrea delegației (12 atlete și 3 antrenori) albaiuliene cuprinde 9 medalii, un record, după cum urmează:

*aur: Ana Rodean (CS Unirea) – senioare, echipa CS Unirea Alba Iulia – senioare, Andreea Ardean (LPS Alba Iulia) – copile 2;

*argint: Mihaela Acatrinei – senioare, echipa LPS Alba Iulia – junioare 1, Georgiana Jid (CS Unirea Alba Iulia) – tineret;

*bronz: Elisabeta Sunzuiană (LPS Alba Iulia/CS Unirea) – junioare 1 (cu nou record personal, îmbunătățindu-și rezultatul cu peste 3 minute!), Alexandra Cristea (CS Unirea/ LPS Alba Iulia) – junioare 2, Roxana Filipan (LPS Alba Iulia) – copile 1.

“La senioare am confirmat iar, într-o cursă liniștită, în care nu avea sens să forțăm întrucât timpul nu conta. Surpriza majoră a delegației a oferit-o Andreea Ardean, cu acel aur. Trebuie remarcată debutanta Alexandra Cristea, cu medalie la junioare 2 și un timp sub baremul de calificare la Europene, deși este junioară 3. Ne-am atins obiectivul, am făcut performanță din nou cucerind un număr important de medalii”, a transmis antrenorul Gabriel Avram, următoarea întrecere fiind în Oman (Muscat), Campionatul Mondial de Marș (4-5 martie), cu Rodean și Acatrinei la start.

Dar iată rezultatele:

*senioare (20 kilometri): Ana Rodean (CS Unirea Alba Iulia/ CSU Reșița) – aur (rezultatul 1.40:04), Mihaela Acatrinei (CS Unirea/ CSU Reșița) – argint (1.42:28), Georgiana Cornelia Jid (CS Unirea) – locul 5 (locul 2 la tineret, 1.55:22), pregătite de Gabriel Avram;

*junioare 1 (10 km): Elisabeta Sunzuiană (LPS Alba Iulia/ CS Unirea, antrenor Mihaela Vlas, ale cărei eleve au luat 3 medalii) – bronz (54:09), Ema Tăușan (LPS Alba Iulia/ CS Unirea, Gabriel Avram) – locul 9 (record personal, 59:25), Cristina Ciucă (CS Unirea/ LPS Alba Iulia, Mihaela Vlas) – locul 10 (o oră și 35 de secunde), Alexia Hațegan (LPS Alba Iulia/ CS Unirea, Ana Rodean) – locul 11 (o oră și 48 de secunde);

*junioare 2 (5 km): Alexandra Cristea (CS Unirea/ LPS Alba Iulia) – bronz (25:45), antrenor Gabriel Avram; *junioare 3 (3 km): Larisa Lupu (CS Unirea Alba Iulia, Mariana Bucerzan) – locul 9 (17:46), Mădălina Gheorghiu (LPS Alba Iulia, Gabriel Avram) – locul 14 (19:04);

*copile 1 (2 km): Roxana Filipan (LPS Alba Iulia, Mihaela Vlas) – bronz (11:02), o surpriză plăcută;

*copile 2 (1,5 km): Andreea Ardean (împlinește 12 ani în martie, LPS Alba Iulia, Gabriel Avram) – aur (timpul 8:01).