La mai puțin de două luni de la REABILITARE, blocul ,,NATO” din Cugir începe să se deterioreze pe interior din cauza igrasiei

Recent reabilitat, blocul ,,NATO” din Cugir începe să se deterioreze pe interior din cauza igrasiei

Locatarii blocului ,,NATO” din Cugir, se plâng de un mare disconfort provocat de unele probleme apărute, cum ar fi de lipsa de căldură sau de curent, deși blocul doar ce a fost complet reabilitat.

Nici n-a fost dat bine în folosință, după un amplu și costisitor proces de reabilitare, că blocul NATO din Cugir se confruntă cu probleme care mai de care mai dificile. Blocul cu o capacitate de 105 camere, în care locuiesc mai bine de 250 de persoane de etnie romă din Cugir, a fost reabilitat cu fonduri europene în cadrul proiectului integrat ”Incluziv – investiție europeană privind dezvoltarea socială în Cugir”, un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, scrie cugirinfo.ro

Cunoscut ca ”Blocul NATO” din cauza stării avansate de degradare şi a condiţiilor deplorabile de trai, acesta şi-a schimbat cu totul imaginea ca urmare a lucrărilor de reabilitare care au avut loc în ultimul an. Familiile care locuiesc aici au în sfârşit apă curentă, au toalete în locuinţe şi un sistem de canalizare funcţional, au geamuri termopan, curent pe casa scării şi spaţii comune decente şi curate.

Din păcate, constructorul (împreună cu vasta echipă implicată în proiect) care a coordonat lucrările acestei locații n-a ținut seama de câteva aspecte care prezintă deja un mare disconfort locatarilor.

Potrivit președintelui Asociației pentru Dezvoltarea Comunitară a Romilor, Cosmin Pienar, precum și a unor proprietari de spații, din cauza temperaturilor atmosferice scăzute au apărut primele probleme în interiorul locuințelor. La mai puțin de două luni de la darea în folosință, un număr mare de camere prezintă igrasie și condens generate de lipsa de căldură și folosirea unor improvizații electrice pe care ocupanții spațiilor le folosesc pentru pregătirea hranei și pentru încălzire.

Deși locatarii au ridicat această situație destul de neplăcută care poate conduce la probleme de sănătate în rândul copiilor mici, și nu numai, se pare că nimeni n-a intervenit până în prezent la soluționarea acestui caz. Așa cum am aflat, la această situaţie se mai adaugă și zecile de întreruperi zilnice ale alimentării cu energie electrică, urmare a folosirii la maximum a consumatorilor electrici pentru diverse întrebuințări, penele de curent ținându-se lanț. Într-o astfel de situație mai mulți ocupanți ai spațiilor au ajuns la folosirea unor sobe pe lemne (deși li s-a interzis acest lucru), cam la fel cum făceau în urmă cu doi ani.

Așadar, o situație destul de complicată care necesită intervenția de urgență a celor care au primit (pe bani mulți) misiunea să vegheze la asigurarea unei vieți decente a celor care locuiesc în această clădire. (C.P.)