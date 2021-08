Jandarmii din Alba, la datorie pentru asigurarea măsurilor de ordine publică în cadrul a cinci evenimente din județ: Recomandări pentru cetățeni

Cazare în căminele studențești ale Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia: Până când pot fi depuse cererile de către studenți și masteranzi

Studenţii şi masteranzii admişi şi înmatriculaţi în anul I de studii la Universitatea “1 Decembrie 1918”, precum şi cei înmatriculaţi deja în anii 2, 3 sau 4 şi materanzii din anul 2 trebuie să transmită până pe 23 septembrie, inclusiv, prin aplicația Cazare cămine de pe site-ul www.uab.ro, cererile de înscriere în vederea obţinerii unui loc de cazare.

În 24 septembrie vor fi verificate mediile studenţilor de către secretariatele facultăților, iar în 27 septembrie, după ora 16.00, vor fi afişate listele cu studenţii care vor primi cazare.

Ierarhizarea studenţilor se face în limita locurilor disponibile, în următoarea ordine de prioritate:

a) media anului precedent (sau media de admitere pentru studenţii anului I);

b) opţiunile studenţilor (căminul 1, 2, 3, 4), în ordinea în care au fost menţionate în formularul de înscriere la cazare.

Repartizarea în căminele studenţeşti se face în următoarea ordine de prioritate:

a. studenţii bursieri ai statului român care fac parte din categoria românilor de pretutindeni, cu frecvenţă, cu bursă sau fără bursă;

b. studenţii bursieri ai statului român din afara UE;

c. studenţii ai altor universităţi, primiţi la studiu în baza acordurilor bilaterale (ex. beneficiari de granturi Erasmus);

d. studenţii români de la cursurile de zi finanţaţi de la buget pe baza rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională, olimpiade etc;

e. studenţi ai clubului sportiv;

f. studenţi ai UAB de la cursurile de zi, finanţaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, integralişti;

g. studenţi ai UAB de la cursurile de zi, cu taxa, integralişti;

h. alte categorii de studenţi ai UAB, în limita locurilor disponibile.

Repartizarea în căminele studenţeşti a cazurilor sociale în limita a 10% din totalul locurilor de cazare se face în următoarea ordine de prioritate:

1. studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau de plasament dacă nu au depăşit vârsta de 26 ani;

2. studenţii cu handicap grav şi accentuat. Beneficiază de gratuitate la cazare următoarele categorii de studenţi:

a) studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii ori plasament familial;

b) copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ.

Studenţii cu handicap grav şi accentuat beneficiază, la cerere, de reducerea cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti.

Studenţii înmatriculaţi în anul I (sau în an superior prin admitere) la o a doua facultate, care au urmat și finalizat o specializare în cadrul UAB, vor fi trecuţi pe lista de rezervă în vederea obţinerii unui loc de cazare, urmând a li se repartiza un loc în măsura disponibilităţilor.

Cazurile sociale care vor să beneficieze de gratuitate sau reducere la plata chiriei trebuie să transmită actele doveditoare la Serviciul Social, la adresa de e-mail [email protected], între 6 – 20 septembrie. Cazarea se va efectua între 28 – 30 septembrie, între orele 8.00 – 18.00, urmând ca la cazarea propriu-zisă beneficiarii de gratuități sau reduceri să depună și în original și actele trimise inițial prin poșta electronică.

Studenții de la literele a – e și cifrele 1 – 2 nu trebuie să trimită cererile online. Locurile rămase vacante vor fi distribuite studenţilor de la cursuri de zi în ordinea descrescătoare a mediei din anul precedent. Locurile de cazare sunt repartizate pe specializări şi ani de studiu proporţional cu numărul studenţilor subvenţionaţi din anul şi specializarea respectivă.

Între 1 – 3 octombrie vor fi trimise online la Serviciul Social cereri pentru redistribuirea locurilor rămase libere, operațiune care va fi efectuată pe 5 octombrie.

NU se vor caza în cămin studenţii care şi-au înstrăinat locul de cazare, au găzduit persoane străine în camerele repartizate, au fost sancţionaţi în anul de studiu anterior, au înregistrat restanţe la plata regiei de cămin, au avut un comportament deficitar în relaţiile cu alţi studenţi sau cu personalul administrativ sau au încălcat regulamentul de funcţionare a căminelor studenţeşti în anii anteriori.