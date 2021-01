ITM Alba: Amendă de 20.000 de lei pentru muncă „la negru” și 5 avertismente în perioada 4-8 ianuarie 2021

Inspectorii ITM Alba au dat o amendă de 20.000 de lei pentru o persoană care muncea ,,la negru” și 5 avertismente, în urma controalelor din ultima săptămână. Au fost verificate 27 de firme și au fost constatate peste 30 de deficiențe.

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2021, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Your browser does not support the video tag.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

În perioada raportată inspectorii de muncă ai I.T.M. Alba,împreună cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat 15 unități pentru prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov.2.pe raza județului Alba.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 04 –08.01.2021, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 17

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 507

Din care – femei : 460

Număr deficienţe constatate: 35

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 2

Din care :

– 1 amendă în valoare de 2.000 lei;

– 1 avertisment.

Principalele deficienţe stabilite în controale :

netransmiterea în termenul legal a elementelor referitoare la încadrarea în muncă a salariaților;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;

neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat ;

netransmiterea în termenul legal în Revisal a modificarilor intervenite in executarea contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:10

Număr deficienţe constatate: 16

Număr de măsuri dispuse : 16

Angajatori sancționați: 3

Nr. sancţiuni aplicate: 4 avertismente;

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.