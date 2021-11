Iti doresti mai multa productivitate la birou? Iata cateva lucruri pe care este recomandat sa le faci!

Probabil ca ti s-a intamplat de foarte multe ori sa traiesti cu impresia ca 24 de ore nu iti sunt indeajus pentru a putea duce la bun sfarsit diferite task-uri zilnice pe care le-ai primit la locul de munca. Acest lucru se transforma ulterior in stres si frustrari atunci cand constati ca nu ai reusit sa realizezi decat o parte din ceea ce ti-ai propus. Productivitatea are in acest sens un cuvant destul de important de spus si nu este de mirare faptul ca cu totii alergam dupa ea. A fi productiv, in special in acele momente in care suntem la propriu inconjurati de documente si lucruri ce necesita rezolvare rapida, poate parea doar un ideal greu de atins. In realitate insa, putina organizare poate schimba complet gradul de eficienta cu care muncim.

Cu totii ne dorim sa bifam cat mai multe sarcini zilnice, insa uneori uitam complet de faptul ca acest lucru vine in general doar atunci cand gasim o cale prin care sa ne organizam programul de lucru foarte bine. Pentru ca intelegem perfect cat de complicate pot deveni lucrurile in acest sens, am pregatit pentru tine cateva sfaturi ce iti pot fi de folos atunci cand iti doresti sa devi mult mai productiv la birou.

Evita pe cat posibil multitasking-ul

Atunci cand vrem sa ducem la bun sfarsit cat mai multe task-uri, avem tendinta de incepe mai multe simultan, crezand ca in acest fel vom putea bifa cu usurinta tot ceea ce ne-am propus. In realitate insa, acest multitasking nu face altceva decat sa divizeze atentia in mai multe directii, lucru ce poate duce la scaderea abilitatii de a executa corect chiar si lucrurile usoare. Asadar, pentru a avea parte de cat mai multa productivitate, este indicat sa te ocupi de o singura activitate, urmand sa o incepi pe a doua, numai dupa ce ai bifat-o pe prima.

Fii cat mai organizat!

Un alt aspect important pentru productivitate are legatura de aceasta data cu organizarea propriu-zisa a spatiului de lucru, dar si a activitatilor de desfasurat. Daca spatiul de birou este incarcat cu numeroase hartii, produse de birotica sau accesorii de care ai nevoie, in mod cert iti va fi dificil sa gasesti intotdeauna in timp util lucrurile de care ai nevoie. Astfel, iti recomandam sa te asiguri ca toate produsele importante de birotica sunt aranjate intr-un mod cat mai organizat, astfel incat sa stii mereu de unde sa le iei. Magazinul online gutuie.ro ne aduce in prim plan o sumedenie de articole de papetarie si birotica, toate la un clik distanta. Mai mult decat atat, asigura-te ca tii la indemana doar acele cabluri de date sau incarcatoare de care chiar ai nevoie. In acest fel, spatiul de lucru va fi mult mai aerisit, iar tu vei regasi mult mai usor lucrurile de care ai nevoie. Puteti achizitiona toate aceste accesorii pentru calculator de pe maglin.ro

Invata sa iei cate o pauza

Pauzele sunt foarte importante la intervale regulate de timp sau macar atunci cand reusesti sa duci la final una dintre activitatile pe care ti le-ai propus. Creiereul dar si ochii au nevoie de pauza, pentru ca suprasolicitarile pot avea repercusiuni destul de neplacute in timp. Astfel, este recomandat sa iti faci un obicei din ca te ridica de pe scaun 5 minute la fiecare ora de muncita. Acest lucru este sanatos si pentru zone ale corpului, in special pentru spate.

Nu te lasa distras

Nu in ultimul rand, pentru a fi productiv este esential sa nu te lasi pe cat posibil distras de diferite circumstante precum discutiile cu colegii de munca, telefonul, etc. Acestea pot duce la o scadere dtrastica a productivitatii. Oricat de importanta ar fi socializarea, nu trebuie sa uiti de faptul ca ai totodata si responsabilitati ce trebuie