Irina Rimes și Blue Velvet confirmă prezența la Blaj aLive 2019

Irina Rimes și Blue Velvet sunt noile nume confirmate pentru cea de-a șaptea ediție a Blaj aLive Festival. Cel mai accesibil festival multicultural de la noi va avea loc pe 9 iunie 2019, pe Câmpia Libertății.

Irina Rimes este prima artistă din România care a scris nu una, ci două trilogii muzicale: „Iubiri Secrete” și „Trilogia II”. Pe lângă faptul că își compune toate piesele, Irina Rimes scrie și pentru mulți alți artiști consacrați de la noi, precum INNA, Antonia sau Andra.

Single-ul ei de debut, „Visele”, a urcat pe poziția #1 în toate topurile comerciale din România. Cu peste 14 milioane de vizualizări pe YouTube și un loc în Top10 Media Forest Chart, „Visele” marchează un început spectaculos în cariera muzicală a artistei.

În 2017, Irina și-a lansat primul album, intitulat „Despre El”. Bazat pe poveștile și pe trăirile personale, materialul include 10 piese, completate de un scurt–metraj. „Bandana” feat. KillaFonic, „Bolnavi Amândoi”, „Cosmos”, „Octombrie Roșu” și „Eroii Pieselor Noastre” sunt melodiile care alcătuiesc scurt-metrajul albumului. Cele 5 piese au avut împreună rezultate impresionante atât pe platformele digitale, cât și în „topul YouTube Trending”, single-ul „Bolnavi Amândoi” clasându-se pe locul #1 atât pe radio, cât și pe TV.

2018 a marcat debutul Irinei ca jurat la Vocea României, precum și lansarea celui de-al doilea album, „Cosmos”, o colecție de 12 piese apărute sub formatul unei cărți-album care conține mai mult decât un simplu CD. Cartea include și un set de poezii scrise de Irina, însoțite de o serie de fotografii cu artista.

Blue Velvet, proiect cunoscut în special iubitorilor de muzică din Cluj, se definește drept un complex de emoții, intrigă și poezie puse împreună de un sunet punctat și dinamic, așa cum o arată și melodia „În vis”. Trupa a luat ființă în 2016, ca un proiect din zona genului alternativ, cu influențe trip-hop, în care pot fi recunoscute sound-uri similare cunoscutului grup britanic Portishead.

Majoritatea pieselor Blue Velvet sunt scrise în limba română, fiind marcate de un sunet profund, emoționant și electric, completate de o prezență scenică plină de energie. Blue Velvet sunt o prezență deja cunoscută la evenimentele din zona Clujului, precum Jazz in the Park, Jazz in the Street sau Târgul de Crăciun.

La Blaj aLive Festival 2019, Irina Rimes și Blue Velvet vor urca pe Freedom Stage alături de The Motans, Mihail, Gramofone și Marú.

La Marea Adunare de la Blaj aLive, fanii vor asculta și dansa în natură pe ritmurile unora dintre cei mai îndrăgiți artiști. Festivalierii se vor putea relaxa și bucura de varietăți culinare în zonele de lounge sau în food court, având ocazia să își petreacă timpul dintre concerte în parcul de distracții sau implicându-se în diferite activări creative din interiorul festivalului.

Biletul pentru ziua de festival va avea prețul de 60 de lei/persoană şi poate fi achiziţionat de pe blt.ro sau direct pe www.blajalive.ro.

Despre festivalul Blaj aLive

Marea adunare anuală de la Blaj este acum centrată în jurul unui festival multicultural internațional, dedicat educării tinerilor în spiritul libertăților europene, pe fondul conservării simbolurilor culturale românești, prezente în orașul în care „a răsărit soarele românilor”.

Ajuns la cea de-a șaptea ediție, festivalul Blaj aLive promovează libertatea, educația și inovația ca suport pentru dezvoltare culturală și găzduiește inițiativele tinerelor organizații, parte din noua revoluție culturală. De asemenea, el susține unirea comunităților de pretutindeni, devenind locul de întâlnire pentru petrecerea unui weekend de experiențe culturale binevenite pentru dezvoltarea unei comunități de oameni frumoși, uniți și pregătiți să aducă un plus de culoare și valoare în jurul lor.

Fiind organizat la intersecția drumurilor dintre Cluj, Sibiu, Timișoara și Brașov, festivalul facilitează, prin politica de prețuri, serviciile culturale și turistice oferite, accesul tinerilor la un festival muzical internațional generalist.

Proiectul cultural Blaj aLive este organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena” și Primăria Municipiului Blaj.