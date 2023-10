IPEC Alba Iulia, investiție de 10 milioane de euro într-una din cele mai mari fabrici de ceşti de pe continent

IPEC Alba Iulia, unul dintre cei mai mari producători de farfurii de porţelan din Europa, investeşte 10 mil. euro într-una din cele mai mari fabrici de ceşti de pe continent.

Businessul a fost înfiinţat în 1990 de familia de antreprenori Covaciu, iar astăzi produsele realizate la Alba Iulia sunt trimise în toate colţurile lumii ♦ IPEC produce 1% din farfuriile din toată lumea.

IPEC Alba Iulia, unul dintre cei mai mari producători de farfurii de porţelan din Europa, are în plan să investească 10 milioane de euro într-o unitate de producţie de ceşti din porţelan. Fabrica va fi amplasată tot la Alba Iulia, unde se află şi actuala unitate de producţie a companiei, iar construcţia urmează a fi demarată anul viitor.

„Dacă totul va merge cum ne aşteptăm, avem în plan construcţia celei mai moderne fabrici de ceşti din lume, vrem să o con­struim tot la Alba Iulia. Dacă totul va decurge bine, construcţia va începe anul viitor. În şase luni ar putea fi gata fabrica, important este să nu fim încurcaţi cu diverse avize“, spune Cristian Covaciu, cofondator şi acţionar al IPEC, prezent în cadrul emisiunii ZF 15 minute cu un antreprenor, un pro­iect Ziarul Financiar şi Alpha Bank.

Compania reali­zea­ză deja într-o fa­brică din Alba Iulia farfurii de porţelan, ajungând chiar la o ca­pacitate de circa 50 mi­li­oane de farfurii pe an, însă producţia de ceşti ar putea completa portofoliul şi ar putea conduce la o creştere a busi­nessului afacerii româneşti.

În actuala fabrică sunt deja produse ceşti, însă ponderea acestui articol este mică în total, farfuriile fiind dominante clar.

„Investiţia vine să completeze o gamă de produse. Am vândut până acum în jur de 650 de milioane de farfurii, ceşti am vândut doar câteva milioane. Noua unitate ar veni să compenseze lipsa de ceşti din oferta noastră“, spune el.

IPEC Alba Iulia a fost înfiinţată în 1990, antreprenorul Cristian Covaciu venind dintr-o familie care a lucrat timp de câteva decenii în domeniul porţelanului. Primele produse fabricate la Alba Iulia au fost nişte figurine în formă de balerine din porţelan, însă astăzi compania mai produce doar farfurii şi ceşti. Anul trecut, firma a avut afaceri de 157 milioane lei, fiind cele mai mari venituri din istoria businessului, potrivit datelor Ministerului de Finanţe.

Doar în Spania au fost vândute anul trecut peste 8 milioane de farfurii, iar antrepre­no­rul spune că produsele fabricate la Alba Iulia se găsesc în multe restaurante din România şi Europa, dar şi în casele oame­nilor. IPEC Alba Iulia lucrează atât cu restaurante, cât şi cu unii dintre cei mai mari retaileri din Europa, precum Ikea, Carrefour, Metro şi Aldi. Antreprenorul spune că această perioadă, marcată de creşterea preţurilor, este unul dintre cele mai dificile momente ale businessului.

„Într-un singur an, costurile cu energia au crescut de la 7% (pondere în total cos­turi) la 36%. Nu am pierdut clienţi, dar sunt presiuni din partea lor să reducem preţurile şi să ne aliniem produselor care vin din China. Preţul containerelor din China este de 1.500 de dolari per unitate. Nu mi se pare normal să vină de la zeci de mii de kilometri şi să coste doar 1.500 de dolari, iar noi să plătim de aici şi până în Germania circa 3.000 de dolari“, explică el.

Antreprenorul nu se aşteaptă la o scă­dere a businessului în acest an, însă îşi do­reş­te o aliniere şi o stabilitate la nivel euro­pean. Unii dintre cei mai mari competitori ai săi sunt producătorii din Spania şi Portugalia, care nu se confruntă cu aceleaşi preţuri ale energiei, având chiar costuri la jumătate faţă de businessul din Alba Iulia.

Loc de dezvoltare în piaţă mai există, spune Cristian Covaciu, însă este nevoie de predictibilitate.

„Dacă noi astăzi ar trebui să ofertăm promoţiile, să facem planul de Crăciun, nu prea ştim pe ce să ne bazăm, pe ce preţuri la curent şi gaze, ne străduim să ne stabilizăm aceste preţuri ca să putem oferta“, adaugă el.

De-a lungul timpului, antreprenorul a primit propuneri de a vinde compania, însă nu este un deziderat pentru el. În viitor, compania va fi preluată de următoarea generaţie, astfel că una dintre fiicele sale are în plan să conducă businessul de familie.

Sursa: zf.ro