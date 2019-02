Ioan Lazăr, ALDE Alba: ”În rândul social-democraților este o hemoragie de candidați la Președiniția României. Președiniția României nu este Vocea României!”

Președintele ALDE Alba, Ioan Lazăr, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că în Coaliția PSD-ALDE nu s-a stabilit o candidatură pentru alegerile prezidențiale, și că nici președintele Călin Popescu-Tăriceanu nu și-a anunțat candidatura, dar că, din rândul social-democraților s-au anunțat mai multe candiduri. Ioan Lazăr susține că cel care se califică, fiind cel mai bun pentru Președinția României, este domnul Călin Popescu Tăriceanu.