Ioan Lazăr: ”ALDE Alba a solicitat la nivel județean, funcția de subprefect, pe care au mai avut-o în alianța cu PSD”

Ioan Lazăr, liderul ALDE Alba, a precizat în conferința de presă organizată vineri, 13 decembrie, că ALDE a solicitat, la nivel județean, funcția de subprefect, pe care au mai avut-o în alianța cu PSD.

”Ca orice partid, dacă sprijini pe cinva într-o acțiune politică, pui niște condiții. Au fost discutate 12 puncte și normal că și cei din ALDE și-ar dori să ocupe funcții publice, nu neaparat la nivelul ministerului, dar probabil și secretar de stat. Din Alba nu am solicitat pentru nimeni funcție de secretar de stat, dar am solicitat funcția de subprefect, pe care am mai avut-o în alianță cu PSD”, a spus Ioan Lazăr.

Acesta a mai adăugat că restul sunt funcții care se ocupă prin concurs, iar ALDE Alba nu a solicitat nimic expres. Lazăr speră ca cei care au activitate în ALDE să nu fie hărțuiți sau schimbați din funcție pe nedrept.

Despre numirea lui Nicolae Albu în funcția de prefect al județului Alba, Ioan Lazăr a adăugat că ”este ciorba celor de la PNL și nu ne băgăm”.