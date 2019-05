Investiții din fonduri europene de peste 3,6 milioane euro pentru reabilitare urbană într-un oraș din județul Alba

Prin proiectul ”Regenerarea urbana socio-culturala a orasului Teius” se atrag fonduri europene nerambursabile in vederea finantarii unor obiective ce se regasesc mentionate in cadrul Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a Orasului Teius 2015-2020, in cadrul careia s-au stabilit printre altele si investitii in infrastructura cultural-recreativa si imbunatatirea spatiilor publice urbane.

Este vorba de o noua initiativa locala finantata in cadrul Programului REGIO, pentru care a fost semnat azi, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, contractul de finantare, in valoare totala de peste 17 milioane lei. Primarul Mirel Halalai si directorul general ADR Centru, Simion Cretu, au semnat acest contract prin care se vor utiliza peste 3,6 milioane euro pentru construirea unui centru expozitional cu aspect traditional romanesc, construirea unui centru de tineret, precum si executia unor lucrari de reabilitare si modernizare a rigolelor si trotuarelor, dar si amenajarea de parcari pe strada Decebal.

Investitiile vor fi sustinute prin Prioritatea de Investitii 13.1 ce vizeaza imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania, in cadrul Axei Prioritare 13 a Programului Operational Regional 2014-2020 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii. Se raspunde astfel obiectivului privind oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Lucrarile se vor finaliza peste trei ani, in mai 2022.

”Incepand de anul trecut am demonstrat ca si orasul Teius poate atrage fonduri europene. In mai putin de noua luni am semnat trei contracte de finantare, dintre care doua pentru reabilitarea si eficientizare energetica a unitatilor de invatamant din localitatea noastra. Lucram la imbunatatirea conditiilor urbane din Teius, pentru ca oamenii au nevoie de strazi asfaltate, cu apa si canalizare si confort in trafic. Ne preocupa in cel mai mare grad investitiile pentru cresterea calitatii vietii cetatenilor si vrem sa modernizam orasul, pentru acesti oameni deosebiti de aici.

Avem in lucru si investitiile la podul peste Mures si vom colabora cu comunele vecine pentru imbunatatirea conectivitatii si crearea facilitatilor de transport si transfer de la calea ferata catre autostrada si invers. Acesta este cel mai bun exemplu ca banii europeni, folositi in mod chibzuit, duc la economii pentru bugetele locale, dar si la atingerea unor obiective care altfel ar fi ramas doar vise asternute pe o hartie”, a declarat, in momentul semnarii acestui contract de finantare, domnul Mirel Halalai, Primarul orasului Teius.

Cererea de finantare pentru proiectul ”Regenerarea urbana socio-culturala a orasului Teius” are ca obiectiv imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din orasul Teius, precum si a celor din localitatile apropiate, prin abordarea integrata a nevoilor identificate la nivel local. Astfel, prin intermediul proiectului se urmareste imbunatatirea serviciilor cultural-recreative, prin construirea unui muzeu pentru dezvoltarea culturala si educationala a orasului, precum si construirea unui centru de tineret.

Acesta din urma va avea un bazin de inot si sali cu functiuni diverse: pentru activitati recreative, de gimnastica, pentru mai multe sporturi, pentru bowling, dar si o sala de proiectie si una multimedia. In acest fel se doreste oferirea unei alternative tinerilor din orasul Teius, dar si a celorlalti locuitori, pentru petrecerea timpului liber intr-un mod placut. De asemenea, la nivelul proiectului se urmareste imbunatatirea calitatii si a aspectului infrastructurii publice urbane, prin reabilitarea si modernizarea unei portiuni aferente uneia dintre cele mai importante strazi ale orasului, unde vor fi amenajate rigole, trotuare si parcari.

Pentru componenta referitoare la Centrul Expozitional, proiectul prevede construirea unei cladiri cu functiunea de centru expozitional in zona Scolii generale din oras; amenajarea unui culoar pietonal de trecere intre str. Decebal si str. Bisericii, racordarea si bransarea la retelele utilitare necesare functionarii; imprejmuirea terenului si a obiectivului principal; amenajarea peisajera a sitului; dotarea centrului expozitional cu elementele de mobila si aparatura necesara functionarii.

In ce priveste Centrul de tineret, se va construi pe artera principala a urbei, in zona iesirii din oras catre municipiul Aiud, o incinta formata dintr-un singur corp de cladire, cu fundatii din beton si structura metalica, avand ca invelitoare panouri termoizolante. La parterul acestui centru, intrarea principala se va face printr-o terasa exterioara acoperita, de aici se va ajunge la o zona de primire, de unde se formeaza un hol de acces spre un pachet de grupuri sanitare si vestiare, spre sala multi-sport, catre sala de bowling, dar si catre sala de proiectie si cea multimedia, care se pot cupla la nevoie, fiind despartite doar de un perete mobil.

Tot la parter va fi o sala de gimnastica si o sala de activitati recreative. In aripa dreapta a cladirii se va gasi o zona de bazin de agrement cu vestiare, dusuri si grupuri sanitare, zona de unde se va trece la un nivel inferior, situat sub zona bazinului, unde se gaseste camera tehnica, cu instalatiile aferente. Din zona de primire, printr-o scara de acces, se va putea ajunge la doua terase exterioare neacoperite, ce pot fi puncte de belvedere. Nu in ultimul rand, acest proiect include si amenajarea trotuarelor si refacerea scurgerii de ape pluviale cu capace carosabile pe strada Decebal, pe o lungime de 915 ml, precum si amenajarea de parcari, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, intreaga suprafata reabilitata in zona centrala fiind de peste 1.080 mp.

Bugetul intregului proiect este de 17.113.564,27 lei, din care peste 16,77 milioane lei (adica mai mult de 3,6 milioane euro) sunt fonduri nerambursabile, restul provenind din contributia beneficiarului.

”Orasul Teiuș este unul dintre cele 45 de orase mici din Regiunea Centru care au depus proiecte pe Prioritatea de investitii a Programului REGIO prin care se doreste imbunatatirea calitatii vietii populatiei. La nivelul Regiunii sunt solicitate peste 720 milioane lei, adica de peste sapte ori mai mult decat suma disponibila. Este foarte bine ca orasul Teius este printre primele care beneficiaza de fonduri nerambursabile pe acest domeniu, deoarece va deveni un exemplu pentru felul in care fondurile europene pot schimba in bine fata unei mici localitati urbane.



Primaria acceseaza fonduri europene prin Programul Operational Regional 2014-2020 si pentru reabilitarea ambelor unitati de invatamant, aspecte care dovedesc faptul ca administratia se preocupa pentru dezvoltarea localitatii, chiar daca este dificil pentru o localitate mica sa pregateasca cereri de finantare pe fonduri europene. S-au realizat deja lucruri importante in infrastructura locala si multe alte lucrari nu ar fi posibile fara aportul fondurilor europene. Orasul este pe un trend pozitiv si investitiile publice faciliteaza dezvoltarea mediului privat, in beneficiul intregii comunitati locale”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.