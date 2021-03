Investiție MASIVĂ la Ocna Mureș: „Ferma cu Omenie” va construi o fabrică nouă și o hală în oraș, de peste 4 milioane de euro

Ferma cu Omenie producea în 2020 circa 3 tone de brânzeturi pe zi, producţia fiind formată din brânză de burduf, brânză proaspătă şi telemea de vacă.

Astăzi, compania a ajuns la 3,5 tone pe zi şi ţinteşte să ajungă la 5 tone pe zi în 2021. Planul pe termen lung al companiei vizează externalizarea a două linii de producţie pentru a rămâne doar cu producţia de brânză de burduf.

Producătorul de brânzeturi Fer­ma cu Omenie din judeţul Alba plănuieşte o investiţie etapizată de 4,3 mil. euro în oraşul Ocna Mureş, prin care vizează o nouă hală logistică până în 2022 şi o nouă fabrică până în 2025, a explicat Marius Bîcu, general manager la Ferma cu Omenie, în cadrul emisiunii Investiţi în România!, realizată de ZF în parteneriat cu CEC Bank.

„Va fi o investiţie pe cinci ani în doi paşi, în primii doi ani vom face o investiţie pentru depozit, logistică, zona de procesare a brânzeturilor frământate, iar în următorii trei ani vom face fabrica nouă, până în 2025“.

Compania produce astăzi brânzeturi în localitatea Unirea din judeţul Alba, pe care le comercializează sub brandul De la Ferma pentru piaţa locală şi brandul Pachetul de Acasă pentru piaţa externă. Producătorul va demara prima etapă a planului pe cinci ani printr-o investiţie de 1,3 mil. euro care vizează relocarea spaţiului logistic de la Cluj la Ocna Mureş – tot în judeţul Alba. Terenul de la Ocna Mureş a fost achiziţionat în decembrie 2020, printr-o investiţie de circa 280.000 de euro.

Cu toate acstea, Marius Bîcu a explicat că a doua etapă a investiţiei se va concretiza doar printr-un mix de finanţare, nu doar din fonduri proprii.

„Când am cumpărat terenul din parcul industrial din Ocna Mureş am luat un teren mai mare pentru ia avea posibilitatea de dezvoltare pe următorii 5 ani. (…) Acum muncim cu o firmă de arhitectură din Bucureşti pentru a dezvolta un masterplan să ştim cum va arăt investiţia în următorii 5 ani şi cu siguranţă doar cu fonduri europene vom realiza sau cu un investitor. Doar cu fonduri proprii 3 mil. euro este prea mult pentru noi“.

Compania vrea să facă relocarea efectivă a spaţiului logistic la începutul anului 2022. Bugetul de investiţii al companiei pentru anul 2021 mai cuprinde o componentă de 100.000 de euro destinată unui proiect de digitalizare.

În ultimii doi ani, Marius Bîcu a decis să investească 100.000 de euro doar în training-uri, consultanţă şi oameni noi, adică în echipă.

„Au fost cei mai bine investiţi 100.000 de euro. În industria noastră nu este utilaj fără această sumă, nu e mare minune să investeşti atât în industria alimentară, dar să-i pui pe toţi în oameni a fost o provocare pentru mine şi un obiectiv de realizat, măsurabil. Ce se întâmplă în cultura organizaţională, în cifre, în potenţial, în creştere dacă avem oameni de nota 10“.

„Încă nu am reuşit externalizarea celor două produse. Eu am visat că în doi ani vom produce doar brânză de burduf, însă chiar şi acum am crescut producţia de burduf cu 25%, am reuşit în 2020 să vindem brânză de burduf de 1 milion de euro şi este o realizare pentru noi. (…) Aş vrea ca brânza de burduf să fie o delicatesă, să mânânce oamenii brânza de burduf ca pe ciocolată, de plăcere, nu de foame“.

Compania a obţinut o creştere de 12% a vânzărilor în 2020, iar pentru 2021 ţinteşte o creştere de 40%, cu un pariu ambiţios pe comerţul tradiţional şi menţinerea canalelor din prezent.

„Până acum am mers departe de ţară, am mers în zece ţări din Europa şi am ignroat proximitatea, judeţele din jurul nostru. Este o piaţă pe care ne-o dorim. Şi vrem să vindem direct în Cluj, Alba şi Mureş, din luna mai, cu o echioă de vânzări nouă. (…) Am avut o teamă provenită dintr-o experienţă nasoală cu agenţi de vânzări şi maşini şi camioane, dar acum am o echipă de vânzări şi un nou director care m-a liniştit şi mi-a zis să facem acest business şi să vindem în comerţul tradiţional“.

Compania a vândut anul trecut la export circa 54% din totalul producţiei, însă continuarea exporturilor pe parcursul anului 2020 a reprezentat o provocare în sine, cu fluctuaţii şi adaptări.

Acum, Marius Bîcu plănuieşte ca exporturile să aibă o pondere de 40% în vânzări la finalul anului 2021, cu 60% îndreptându-se spre piaţa internă.

Vânzările Ferma cu Omenie au scăzut şi pe segmentul HoReCa cu 30%, în contextul în care producătorul avea relaţii stabile cu mai mulţi jucători, în special în piaţa patiseriilor. „Cred că în toamnă ar putea fi o revenire, când vor începe şcolile în mod normal atunci revin şi patiseriile“.

Din 2019 Ferma cu Omenie este o firmă separată de Unilact Transilvania, firma pe care este operată businessul de ferme pornit de tatăl lui Marius Bîcu – o fermă cu 500 de vaci şi cu oi – care furnizează 50% din laptele necesar fabricii.

Restul de 50% este achiziţionat de Ferma cu Omenie de la un partener din Cooperativa Somerş-Arieş, unde el este în Consiliul de Administraţie (CA).

„Acea cooperativă are un potenţial fantastic pentru piaţa laptelui. Cred că în următorii 2-3 ani poate deveni un jucător important, atât ca număr de fermieri, cât şi ca lapte produs. Sunt în CA de un an şi jumătate şi este un efort foarte mare, oamenii de acolo muncesc din greu să ţină în frâu businessul şi să îl crească, pentru că a crescut enorm. Cred că de la 70 de fermieri astăzi poate ajunge la 170 de fermieri în doi ani fără probleme, dacă managementul reuşeşte să facă faţă“.

Ferma cu Omenie împreună cu Unilact Transilvania au obţinut afaceri de circa 5,2 milioane de euro în 2020, dintre care aproape 4 milioane de euro au provenit din businessul de producţie. În ceea ce priveşte numărul de angajaţi, Ferma cu Omenie are astăzi 45 de angajaţi, în timp ce Unilact Transilvania are 18.

