Investiție de peste 4,6 milioane lei la Școala Gimnazială Șugag. Se vrea renovarea și modernizarea energetică a unor corpuri de clădire

Cei aproximativ 300 de elevi care învață la școala din Șugag urmează să beneficieze de condiții de reabilitare după ce primăria a lansat în SEAP proiectul „Reabilitare moderată a clădirilor publice – Clădirea Școlii Gimnaziale Șugag”. Valorea totală a proiectului este de aproximativ 4.659.364,35 de lei.

„Clădirea a fost modernizată în urmă cu ani de zile, aproximativ 20 de ani, s-a lucrat la acoperiș. Acum lucrăm la partea cu anveloparea, reabilitarea moderată. Acum o să o reabilităm energetic, finanțarea fiind prin PNRR. Valoarea investiției este peste 6 milioane de lei,” a declarat primarul comunei Șugag, Jinar Constantin, pentru ziarulunirea.ro

Imobilul Școlii Gimnaziale Șugag are o suprafață de 2.959,00 mp, pe terenul căruia se află 3 construcții. Corpul A care funcționează ca și școală cu o înălțime tip P+1E, corpul B care are aceeași funcție menționată anterior, cu o înălțime P+2E, iar corpul C care are rolul de sală de sport. Corpul A a fost construit în 1935 iar corpul B în 1980. Scopul proiectului este reabilitarea și modernizarea corpurilor A și B, din punct de vedere energetic și termic.

Conform documentației Corpul A și B al clădirii cu funcțiunea de școală gimnazială sunt propuse spre reabilitare întrucât nu sunt conforme din punct de vedere al izolării termice și nu îndeplinește rezistențele termice minime ale elementelor de construcție. La nivelul instalațiilor se va înlocui sistemul de iluminat existent cu unul pe bază de tehnologie LED și control automat al iluminatului. Se vor monta instalație de panouri fotovoltaice, instalație de pompe de căldură aer-apă și sistem de încălzire în pardoseală.

Data limită de depunere a cererilor este de 05.04.2024.

