Învăţătorii şi educatorii, obligați să aibă studii superioare pentru a le preda copiilor din clasele primare

Ajutorul de încălzire 2023 se acordă și persoanelor care au beneficiat de creșterea pensiilor sau a salariului minim.

Guvernul a aprobat miercuri, 15 martie 2023, o ordonanță de urgență care vizează, printre altele, menținerea măsurilor de protecție socială în cazul persoanelor care provin din grupuri vulnerabile, care au beneficiat de majorări ale punctului de pensie, ale salariului minim sau ale cuantumului prestațiilor sociale raportate la Indicatorul Social de Referință (ISR) și modifică în acest sens mai multe acte normative în domeniul asistenței sociale, informează Ministerul Muncii.

Astfel, pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece nu vor fi luate in calcul majorarile recente de venituri ca urmare a cresterii punctului de pensie, indemnizatiei sociale pentru pensionari si a salariului minim brut pe tara garantat in plata, eventualele debite stabilite potrivit Legii nr.226/2021 privind masurile de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie urmand sa fie scutite la plata, printr-un nou act administrativ emis de primarie, respectiv de agentia teritoriala pentru plati si inspectie sociala.

In acelasi timp, cuantumurile beneficiilor de asistenta sociala, majorate odata cu cresterea valorii ISR, de la 1 martie, la 598 de lei (de la 525,5 lei in 2022), se rotunjesc la leu, potrivit actului normativ, in favoarea beneficiarului, daca in urma raportarii la ISR rezulta fractiuni in bani.

In cazul copiilor de varsta scolara din familii care beneficiaza de alocatie pentru sustinerea familiei si care inregistreaza absente nemotivate, prevederile art. 27 din Legea nr.277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi corelate prin ordonanta de urgenta aprobata astazi cu noua structura a anului scolar, urmand ca la verificarea conditiei de mentinere sau de diminuare a dreptului sa fie avute in vedere intervalele de cursuri (modulele), si nu semestrele, ca pana acum.

Ordonanta de urgenta ii vizeaza si pe cetatenii romani care lucreaza in statele Uniunii Europene, care beneficiaza de prestatii familiale pentru care sunt aplicabile regulile de coordonare a sistemelor de securitate sociala, in contextul in care, in ultima perioada, se inregistreaza un numar tot mai mare de solicitari, fie de acordare de diferente de drepturi, fie de recuperare a acestora, pentru care sunt utilizate monedele statelor implicate.

Astfel, actul normativ stabileste modalitatea de recuperare in cazul sumelor provenite din diferente de curs valutar rezultate in urma conversiei sumelor cu titlu de alocatie de stat pentru copii si indemnizatie lunara pentru cresterea copiilor, precum si a comisioanelor bancare rezultate ca urmare a aplicarii Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala.