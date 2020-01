Întreruperea furnizării apei potabile, luni, în peste 20 de localități, în vederea realizării lucrărilor la autostrada A10 Sebeș-Turda

Din cauza lucrărilor la autostrada Sebeș-Turda , SC APA CTTA SA ALBA anunță consumatorii că, în data de 27.01.2020, începând cu ora 22.00, se va efectua relocarea aducțiunii de apă DN1200 (FIR II), în zona Lancrăm.

Astfel, se va întrerupe furnizarea apei potabile în urmatoarele comune, cu localitățile aferente: Oarda de Sus, com Vinț, com. Ciugud, zona industrială Drâmbar, Stremț, Beldiu, com. Berghin, com. Ohaba, com. Santimbru (Totoi, Dumitra), com Cricau, com Ighiu, com. Pianu, com Galda, com Mihalț, com Bucerdea Grânoasă , com. Crăciunelu de Jos, com Rădești, Gârbova de Aiud, Lopadea Nouă, Hopârta, Fărău, com Sîncel, com. Șona, com Valea Lungă, com Miraslău, com. Unirea, Noșlac, orașul Ocna Mureș.

Din cauza lucrărilor deosebit de complexe, estimăm durata întreruperii la cca. 40 de ore, fapt care ar putea afecta și rezervele de apă existente în rezervoarele altor localități.

La reluarea furnizării pot aparea local depășiri ale parametrului turbiditate, fiind nevoiți să procedăm la purjarea apei (spălări locale), până la încadrarea acesteia în parametrii de calitate, situație în care rugăm clienții, să folosească apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!