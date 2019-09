Instituțiile publice care nu angajează persoane cu dizabilități, obligate să dea bani la buget – Proiect

Inițiativa legislativă propune modificarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin introducerea unor noi puncte la articolul 78.

„Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una din următoarele variante:

a) Să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

b) Să plătească lunar către bugetul de stat minim 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar pentru diferența datorată la bugetul de stat, să achiziționeze produse și servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap, angajate în unitățile protejate autorizate”, se arată în proiectul de lege.

Conform legii în vigoare, autoritățile și institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.

De asemenea, potrivit legii actuale, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap pot opta pentru plătirea lunară către bugetul de stat a unei sume reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe țară, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Proiectul de lege al deputatului PMP mai prevede includerea organizațiilor neguvernamentale în categoria unitatile protejate care pot fi înființate de orice persoană fizică sau juridica, de drept public sau privat, care angajează persoane cu handicap.

„La articolul 81, alin. (2), se va adauga lit. c) care va avea următorul cuprins: c) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secții, ateliere sau alte structuri în cadrul ONG-urilor cu condiția de a avea minim 3 persoane cu dizabilități angajate, din care minim 30% normă de muncă din total angajați în cadrul secției”, mai stipulează inițiativa legislativă.

Propunerea legislativă este semnată și de alți parlamentari PMP și PNL. Proiectul de lege este înregistrat la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaților.

Sursa: digi24.ro