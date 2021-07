Instalații noi de apă rece și canalizare la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud: Licitația în valoare de peste 800.000 lei, lansată în SEAP

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru proiectare și execuție instalații apă rece și canalizare. Valoarea totală estimată a investiției este de 818.568,49 lei, fără TVA. Durata contractului de lucrări este de 6 luni.

Clădirea existenta are forma in U. Latura și talpa/ baza acestei configurații(cuprinsă între axele 1-7) și respectiv (axe 7-9) au regimul de înălțime D+P+l, iar cea de-a doua latură (axe 9-11) are înălțimea D+P+2.

Pentru pavilionul central al spitalului (corp C3) cu regim de înălțime D+P+2EparțiaI se vor executa următoarele:

instalație interioară de apă rece pentru alimentarea consumatorilor existenți și propuși;

cămin de branșament care va ține seama de instalația de apă rece proiectată și instalația de stingere a incendiilor cu hidranți interiori de incendiu (prevăzută cu grup de pompare);

instalație interioară de canalizare apă uzată menajeră pentru preluarea tuturor consumatorilor existenți și propuși cu prevederea de echipamente de separare a grăsimilor pentru bucătărie;

rețea de canalizare exterioară de incintă ape uzate menajere;

instalație de dezinfecție pentru evacuarea apei uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare a localității.

Pentru centrala termică a spitalului (corp C5) cu regim de înălțime parter se vor executa următoarele lucrări de construcții:

hidroizolație;

igienizare interioară;

finisaje grup sanitar (gresie+faianță).

Instalație exterioară de canalizare ape uzate menajere

Debitele de ape uzate menajere preluate de la consumatorii obiectivului (spălătorie, bucătărie, grupuri sanitare) vor fi direcționate prin intermediul rețelei de canalizare menajeră exterioară proiectată în incinta spitalului pneumoftiziologie către căminele de vizitare din beton prefabricate DN 1000 mm proiectate.

Rețeaua de canalizare menajeră din incintă se va proiecta pentru un număr de cel puțin patru preluări din interiorul clădirii și va fi din PVC-KG SN8 De min 200 mm. Conductele de canalizare menajeră care fac cuplarea între obiectele sanitare din interior și căminele de vizitare, sunt din PVC-KG SN8 110-160 mm. Conductele vor fi prevăzute cu mufă și garnitură de cauciuc.

Instalație de dezinfecție pentru canalizare ape uzate menajere

Se va proiecta o instalație de dezinfecție cu hipoclorit. Instalația de dezinfecție va prelua și debitul de apă uzată menajeră de la dispensarul TBC. Containerul instalației de dezinfecție se va monta la limita de proprietate pe zona verde. Bazinul de reacție a instalației de dezinfecție va fi din polipropilenă care se va monta subteran. Camera tehnică pentru sistemul de stocare și dozare NaOCI va fi încălzită permițând ca temperatura pe timpul zilelor friguroase sa fie peste 5 grade, spațiul va fi ventilat și racordat electric.