Inginerul cu origini române Otmar Szafnauer pleacă din fruntea echipei de Formula 1 Alpine

Liga 4 de fotbal din Alba, start în 26-27 august: Programul primei etape

Ediția 2023-2024 a Ligii 4 de fotbal din Alba va începe în weekend-ul 26-27 august. Sunt 16 echipe la start, o premieră în ultimii ani, turul încheindu-se în 25-26 noiembrie.



„Țintarul” turului de campionat a fost stabilit, joi după amiază, la sediul Asociației Județene de Fotbal Alba, fiind prezenți reprezentanții a 14 cluburi (abesențe fiind Inter Unirea și Performanța Ighiu).

Iată programul primei etape:

Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română

Voința Stremț – Viitorul Vama Seacă

Fortuna Lunca Mureșului – Performanța Ighiu

CIL Blaj – FC Lopadea Nouă

CSM Unirea Alba Iulia – Limbenii Limba

CS Ocna Mureș – Adu Academy Șona

Hidromecanica Șugag – Energia Săsciori

CS Zlatna – Inter Unirea

Echipele din liga 4 vor juca astfel: *sâmbătă: CS Ocna Mureș, Voința Stremț, CS Zlatna, Performanța Ighiu; *duminică dimineața: CIL Blaj, Limbenii Limba, Fortuna Lunca Mureșului; după-amiaza Viitorul Vama Seacă, Viitorul Sântimbru, Hidromecanica Șugag, Energia Săsciori, FC Lopadea Nouă, Adu Academy Șona, Inter Unirea; nu au stabilit CSM Unirea Alba Iulia și Spicul Daia Română

Pentru a avea drept de joc, jucătorii trebuie să fie introduși în platforma Football Connect. Pentru a avea drept de joc în Liga 4 echipele trebuie să aibă obligatoriu minim o echipă de juniori: U19, U 17, U 16 sau U 15, iar din ediția 2023-2024 echipele de liga 4 vor putea opta și pentru juniori U 14, cu condiția să fie minim 6 echipe la fiecare categorie. Un club nu poate avea pe raportul arbitrului mai mult de 7 jucători transferați temporar de la același club;

Modificările de zi sau oră se pot face fără acordul echipei oaspete, dacă echipa gazdă formulează cerere în acest sens cu cel puțin 10 zile înaintea programării jocului. De comun acord modificarea de oră/zi se poate face până miercuri, înaintea etapei. Echipele participante în liga 4, în ediția 2023-2024 vor folosi cel puţin un jucător Under 20 (n. 2004 sau mai tânăr) pe toată durata jocului. Regula eliminării temporare se va aplica începând cu ediția 2023-2024 la toate competițiile de juniori 11 vs 11 (Under 19, Under 17, Under 16, Under 15 și Under 14. Până în acest sezon se aplica doar la Under 15.