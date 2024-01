Înființarea unui sistem inteligent de procesare a apelor uzate, în comuna Ciuruleasa: APM Alba a dat undă verde proiectului

Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat undă verde proiectului „Înființare sistem public inteligent alternativ (SPIA) pentru procesare ape uzate în localitățile din comuna Ciuruleasa, județul Alba”.

Terenurile in suprafata de 15000 mp., pe care se vor amplasa sistemele inteligente pentru procesarea apelor uzate se regasesc in intravilanul si extravilanul Comunei Ciuruleasa, judetul Alba, pe domeniul public al Comunei Ciuruleasa, judetul Alba.

Folosinta actuala – drumuri de interes public, destinatie viitoare ramane neschimbata cu mentiunea ca pe acestea se vor amplasa cele 220 de ministatii de epurare a apelor uzate.

Lucrarile proiectate au drept scop colectarea si epurarea apelor uzate menajere de la gospodăriile aferente localitatiilor Bidigesti, Bodresti, Boglesti, Buninginea, Ciuruleasa, Ghedulesti, necesare asigurarii unor conditii normale de viata la nivelul actual.

Racordurile individuale se vor realiza până la limitele de proprietate. Sunt prevazute 220 de ministatii de epurare.

Sistemul de canalizare proiectat este de tip divizor (separativ).

Sistemul de canalizare proiectat, are rolul de a prelua apele menajere uzate de la consumatori si de a-l transporta la ministatiile de epurare proiectate, unde se va realiza epurarea apelor uzate pana la parametrii impusi inainte de evacuare.

In dreptul statiilor de epurare se va monta cate un camin de bransament apa, echipat cu un debitmetru si o electrovana pentru asigurarea dilutiei necesare evacuarii apelor epurate in emisar si in vaile/santurile existente. Pozitia exacta a statiilor de epurare si a caminului de bransament se vor stabili in timpul executiei de comun acord cu beneficiarii investitiei (comuna Ciuruleasa, proprietarii gospodariilor deservite) si executantul lucrarii.

Colectoarele gravitationale

Se vor realiza din tuburi PVC compacte, imbinate cu inele din cauciuc, ceea ce le confera o etanseitate deosebita. Se vor folosi tuburi PVC SDR34, SN8, conform SR EN 1401, cu diametrul Dn = 250×7,3mm, iar lungimea tuburilor va fi de 5 – 6m pentru fiecare tub; conductele din PVC se vor proteja cu nisip cu min 15 cm acoperire pe toate partile.

Capacele vor fi protejate de un inel din beton armat prefabricat. Sub acest inel din beton se va realiza in mod obligatoriu o perna de balast compactat 100% pentru a servi ca fundatie.

Ministațiile de epurare proiectate sunt identice constructiv și funcțional, diferența constă doar în capacitățile de prelucrare. Tehnologia de epurare proiectată concentrează toți pașii epurării într- o singură unitate compactă.

Pentru localitatiile Bidigesti, Bodresti, Boglesti, Buninginea, Ciuruleasa, Ghedulesti, Matisesti, Moraresti si Valcan s-au prevazut ministatii de epurare complet echipate montate ingropat.

Tehnologia ministatiilor de epurare propusa concentreaza toti pasii epurarii intr-o singura unitate compacta.

Echipamentele tehnologice sunt montate intr-un bazin de inox.

Ministatiile de epurare se vor imprejmui unde acestea se amplaseaza in zona verde. Imprejmuirea se va realiza cu panouri de gard bordurat montata pe stalpi metalici.

Ministatiile de epurare se vor monta ingropat pe un radier de beton de 10cm grosime C20/25. Umplutura in jurul statie de epurare se va realiza cu nisip.

Ministatiile de epurare vor fi prevazute cu sistem inteligent de control si adaptare in functie de incarcariile reale din acestea. Evacuarea apelor epurate se va face prin infiltrare in sol, astfel pe lungimea de 10 m se va realiza un fitru de drenaj din diferite sorturi de piatra. Filtrul realizat va fii protejat la margini si la partea superioara cu geotextil.

