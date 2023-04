Înființarea rețelei de canalizare menajeră în comuna Cetatea de Baltă: Primăria a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba

Primăria comunei Cetatea de Baltă a solicitat emiterea acordului de mediu de către APM Alba pentru înființarea rețelei de canalizare menajeră.

În proiect se propune înființarea unui sistem centralizat public de canalizare a apelor uzate menajere prin interconectarea intre comuna Cetatea de Balta si satele Cetatea de Balta, Santamarie, respectiv Tatarlaua, ce aparţin comunei Cetatea de Balta in cadrul judeţului Alba.

Totalitatea apelor uzate menajere vor fi dirijate către statie de epurare ce se va amplasa in satul Santamarie.

În proiectul “ÎNFIINŢAREA REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA CETATEA DE BALTA, JUDEŢUL ALBA” a fost prevăzută un sistem public centralizat si interconectat de canalizare menajera din conducte de tip PVC SN8 avand următoarele diametrele: De 200mm, De 250mm si De 315mm cu o lungime totala de 20920 m.

Aceasta va cuprinde un număr de 447 de cămine menajere propuse, unele vor avea rolul de rupere de pantă datorită configuraţiei terenului, iar faptul că adâncimea căminelor variaza de la 0.80 m la 3.90 m, se vor utiliza sprijiniri de maluri

Racordarea gospodăriilor la reţeaua de canalizare menajera se va efectua din conducte de tip PVC SN8 cu De 160mm. Se propun un număr total de 1036 de racorduri pentru, pentru un număr de 3300 locuitori echivalenţi.

Avand in vedere structura reliefelor din zonele studiate a satelor Cetatea de Balta, Tatarlaua, respectiv Santamarie pentru infiintarea reţelei de canalizare propusa, au rezultat un număr de 13 buc statii de pompare a apelor uzate menajere care sa pompeze apele uzate in colectorul cel mai apropiat, de unde curgerea apelor uzate este gravitaţionala. Staţiile de pompare vor fi complet automatizate, fara personal de supraveghere locala permanenta, construcţia acestora vor fi complet etanşe si accesul la acestea realizandu-se prin intermediul unor scări.

Reţeaua de refulare este din conducta de tip polietilena de inalta densitate (PEHD) cu De 110mm, PN 10, L= 8959,00 m. Aceasta se va monta ingropat la o adâncime de 1,20 m deasupra generatoarei superioare. După executarea săpăturii, fundul sântului se va nivela si apoi se va realiza un pat de nisip cu grosime de 0,15m, compactat cu mijloace manuale pana se va realiza un grad de compactare admisibil.

Reţeaua de canalizare menajera propusa se va amplasa in afara pârtii carosabile, pe ambele parti ale drumului (in anumite zone), deoarece consumatorii din aceasta zona sunt multi si ar fi fost necesare cate o subtraversare pentru fiecare gospodărie de pe partea opusa a drumului. Au rezultat totuşi 36 subtraversari, prin foraj orizontal, cu protecţia eferenta de otel cu Dn 377 mm. Nu va fi afectata partea carosabila cu depozitarea de pamant sau alte materiale.

Statia de epurare ape uzate menajera, se va amplasata in sud-vestul a satului Santamarie ce aparţine comunei Cetatea de Balta, din cadrul jud. Alba. Avand in vedere numărul de locuitori, precum si amplasamentul statici de epurare s-a ales una compacta de tip Biocos 3300. Statia propusa are la baza principiul de epurare mecano-biologic cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine, funcţionare secvenţiala cu nivel constant si curgere continua. Statia de epurare este echipata si cu sistem de precipitare a fosforului.

O statie de epurare compacta formata din module are beneficiul de a extinde capacitatea static intr-un mod simplu prin adaugarea de noi module. Un alt beneficiu este reducerea spaţiului pentru statia de epurare si reducerea costurilor daca statia nu lucrează la capacitate maxima.