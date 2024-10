Închisoare cu executare și daune materiale de peste 41.000 lei pentru bărbatul care a furat și a incendiat bunuri din casa din Alba a unui fost Ministru al Apărării

Bărbatul care a furat și a incendiat bunuri din casa din Alba a unui fost Ministru al Apărării și postat pe rețelele sociale amenințări cu moartea și acte de violență, a fost condamnat în prima instanță de magistrații Judecătoriei Alba Iulia la o pedeapsă de 3 ani și 10 luni cu executare.

În plus, bărbatul este obligat să plătească peste 41.000 lei daune materiale și 25.000 lei cheltuieli judiciare.

Solutia pe scurt: (…) În baza art. 38 alin. 2 Cod penal, constată că infracțiunile deduse judecății sunt concurente între ele, și în consecință: În baza art. 39 alin.1 lit. b Cod penal, stabilește inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 3 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 31 luni închisoare, urmând ca în final inculpatul să fie condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 10 luni închisoare în regim de detenţie.

În temeiul art. 45 alin. (2) C. pen., aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală, pedepsele complementare a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, respectiv dreptul de a comunica cu persoanele vătămate C.M.I., P.C., P.B.D., L.T., Ţ.R.V., Ţ.L.T., P.N., B.M.L. şi C.I.S., respectiv de a se apropia la mai puţin de 100 metri de aceştia, pentru o perioadă de 5 ani, ce se vor executa, potrivit art. 68 alin. (1) lit. c) C. pen., după considerarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.

În temeiul art. 72 alin. (1) C. pen., deduce din durata pedepsei de 3 ani şi 10 luni închisoare aplicată inculpatului C.R.N. durata reţinerii sale de 24 ore, începând cu data de 27.02.2024, ora 18:26, până la data de 28.02.2024, ora 18:26, respectiv din data de 28.02.2023, ora 00:05, până la data de 01.03.2023, ora 00:05, şi durata arestării preventive a inculpatului, de la data de 25.03.2024 la zi. În temeiul art. 399 alin. (1) C. pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului preventiv luată faţă de inculpatul C.R.N. în baza mandatului de arestare preventivă nr. 6/UP/25.03.2024 emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba Iulia în dosarul nr. 2050/176/2024. Menţine pe o perioadă de 60 de zile măsura arestării preventive sub imperiul căreia se află inculpatul ca legală şi temeinică.

Dispune restituirea către persoana vătămată A.T. a următoarelor bunuri: cuţit cu mâner din lemn cu inscripţia ICOS Sibiu 1923 mox, trusă de culoare neagră, în interiorului căreia se află un încărcător de culoare neagră, marca Glock, diplomă jubiliară (1 august Piteşti) şi plachetă metalică (Presented by Major Adrian Soci), pistol de panoplie marca Glock cu inscripţia ,,T.A.” şi încărcătorul de culoare neagră, servietă din piele de culoare maro, ce conţine diverse înscrisuri, medalii, articole referitoare la Ministerul Apărării Naţionale, lăsate în custodie acestuia conform procesului verbal din data de 20.04.2024.

(…) Admite în parte acţiunea civilă formulată în cauză de către părţile civile A.T. şi A.M.L., sens în care obligă inculpatul la plată către acestea a sumei de 31.582,60 lei cu titlu de daune materiale.

(…) admite în parte acţiunea civilă formulată în cauză de către partea civilă A.T., sens în care obligă inculpatul la plată către aceasta a sumei de 10.000 lei, cu titlu de daune morale.

(…) obligă inculpatul C.R.N. la plata sumei de 15.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, către stat, din care suma de 10.000 lei reprezintă cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Reamintim că în perioada decembrie 2022 – ianuarie 2023 a distrus prin ardere, și nu numai, mai multe bunuri ce se aflau în imobilul nr. *** de pe str. ****** din mun. Alba Iulia, imobil pe care în acea perioadă îl închiriase de la persoanele vătămate A și A, respectiv un televizor marca Samsung, 4 bucăți scaune de terasă, 4 bucăți scaune de bucătărie, o bibliotecă din lemn, mai multe cărți, o centrală pe gaze naturale, mobilier pentru decor din bambus, topogan pentru copii din material plastic, 8 tablouri și a cauzat distrugeri la nivelul aceluiași imobil prin ardere, desenare și scrijelire, a deteriorat prin ardere mai multe prize și doze electrice, cabluri electrice, cabluri de telefonie și internet și sistemul de alarmare și protecție, cauzând astfel un prejudiciu în cuantum de 134.325 de lei.

În perioada decembrie 2022 – ianuarie 2023, din interiorul unei camere închise cu cheia, aflată la demisolul imobilului nr. *** de pe str. ****** din mun. Alba Iulia, în care inculpatul nu avea acces și în care a pătruns prin spargea geamului ușii de acces, în care se aflau depozitate mai multe obiecte personale aparținând familiei A., inculpatul a sustras mai multe plachete, medalii și distincții din perioada de timp în care A. ocupa funcția de Ministru al apărării, o machetă de pistol și un încărcător marca Glock.

În intervalul de timp 11.12.2023 – 12.04.2024, inculpatul a adresat, în diferite circumstanțe și multiple modalități, direct sau indirect, inclusiv prin rețele de socializare, amenințări cu acte de violență și/sau cu moartea, mai multor ofițeri și subofițeri de poliție, după caz, în timpul și/sau în legătură cu atribuțiile de serviciu ale persoanelor vătămate.

Totodată, la data de 29.01.2024 și la data de 30.01.2024, prin intermediul unor materiale video postate pe rețeaua de socializare Facebook, de pe un cont, a transmis amenințări cu moartea persoanei vătămate Ț.

La data de 11.01.2024, într-un videoclip postat pe rețeaua de socializare Facebook, de pe un cont de Facebook, a îndemnat publicul la acte de violență împotriva persoanelor de etnie rromă, respectiv la tăierea gâtului şi incendierea acestei categorii de persoane şi la eliminarea lor, incitând astfel la ură și discriminare.

La data de 12.03.2024, în timp ce se afla internat în Spitalul de Psihiatrie Alba Iulia, folosind un telefon mobil, a realizat un material video în cadrul căruia a transmis amenințări cu moartea medicului psihiatru C. (angajată în cadrul Spitalului de Psihiatrie), se arată în rechizitoriu.

