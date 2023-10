Închisoare cu executare pentru un bărbat dezamăgit că „nu a avut niciun beneficiu” după ce a agățat o femeie pe Facebook: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 31 OCTOMBRIE 2023: 498 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL CAMERISTA HOTEL 2 0730230700

ALBA IULIA KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

ALBA IULIA CORADI TRUCK SERVICE SRL MECANIC AUTO 2 [email protected]

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 3 [email protected]

ALBA IULIA PROFI ART LEMN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 [email protected]

ALBA IULIA S.C. TED ELECTRO SRL OPERATOR ÎN DOMENIUL PROIECTARII ASISTATE PE CALCULATOR 1 0744357709

ALBA IULIA PROFI ART LEMN SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 [email protected]

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 CONSULTANT ÎN INFORMATICA 1 0258806276

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 OSPATAR (CHELNER) 1 0258806276

ALBA IULIA CABINET DIAMED S.R.L. Receptioner medical 1 0770727885

ALBA IULIA AREMY GRILL S.R.L. CURIER 1 0728825125

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 [email protected]

ALBA IULIA MUZEUL NATIONAL AL UNIRII ALBA IULIA SPECIALIST EDUCATIE MUZEALA 1 0258813300

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 SPECIALIST ÎN RELATII PUBLICE 1 0258806276

ALBA IULIA BERI GRUP SRL EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 5 0740373404

ALBA IULIA BERI GRUP SRL MECANIC UTILAJ 2 0740373404

ALBA IULIA CONSILIUL JUDETEAN ALBA ARHITECT-SEF 1 02588133380 interior 7010

ALBA IULIA VERDANT PRO DISPECER 3 0770931827

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL SEF BIROU COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL 1 [email protected]

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 BUCATAR 1 0258806276

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258806276

ALBA IULIA C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU INGINER RETELE ELECTRICE 1 [email protected]

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA S.A. MANIPULANT MARFURI 10 0746281679

ALBA IULIA TAO MEDIA SRL SPECIALIST MARKETING 3 [email protected]

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL CASIER 1 [email protected]

ALBA IULIA AREMY GRILL S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0728825125

ALBA IULIA KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

ALBA IULIA DEDEMAN SRL AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 1 [email protected]

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 2 0722685526

ALBA IULIA BEST NOR REL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0741499743

ALBA IULIA LA JOVITA S.R.L. CASIER 1 0773865892

ALBA IULIA LA JOVITA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0745493523

ALBA IULIA DACIA SA OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 [email protected]

ALBA IULIA AB TERMOCOMPLET S.R.L. CONFECȚIONER-MONTATOR TÂMPLĂRIE CU VITRAJ IZOLANT 1 0740207696

ALBA IULIA SC SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0258805112

ALBA IULIA ALFA SECURITY SERVICE SRL AGENT DE SECURITATE 1 0741055612

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500

ALBA IULIA MASPEX ROMANIA SRL AGENT RECLAMA PUBLICITARA 1 0751204066

ALBA IULIA SERENDIPITY BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0758409896

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL BARMAN 1 0728968129

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX 1 0372133794

ALBA IULIA OUTLET DIVISION S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0769872600

ALBA IULIA LOGIS SAFE SRL OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0753537947

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0372133794

ALBA IULIA U.S. Food Network S.A. CASIER 5 0212103460

ALBA IULIA TOP TECH SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0731144984

ALBA IULIA AREMY GRILL S.R.L. PIZZAR 1 0728825125

ALBA IULIA ADRIAN COMSERVICE SRL AMBALATOR MANUAL 5 0788237773

ALBA IULIA Electro Strategy ÎNCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA, GAZE, APA 5 [email protected]

ALBA IULIA SC APULUM SA AMBALATOR MANUAL 5 0258813703

ALBA IULIA PANORAMIC VIEW S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 2 [email protected]

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 5 0369454980

ALBA IULIA S.C. EMILIAN EXPRES SRL CURIER 2 0740939708

ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 [email protected]

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 07314897087

ALBA IULIA SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 2 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA MECANIC UTILAJ 1 0258813703

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 1 0745645001

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0745645001

ALBA IULIA SC APULUM SA PREPARATOR MASE CERAMICE 3 0258813703

ALBA IULIA SC APULUM SA TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 [email protected]

ALBA IULIA FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL AGENT DE SECURITATE 1 0757044900

BĂRĂBANŢ CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745

BĂRĂBANŢ CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0729010745

CRICĂU DOMICA BRICONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. SECRETARA 1 0790229959

PÂCLIŞA OANEA INTER SPEED SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 [email protected]

TEIUŞ SEMMELROCK STEIN + DESIGN SRL OPERATOR FLUX PENTRU FABRICĂ DE CIMENT 1 [email protected]

TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. STIVUITORIST 1 0744627674

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MECANIC AUTO 1 0735209402

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0735209402

AIUD ARY & ADY VINTAGE ART S.R.L. VÂNZATOR 1 0755263406

AIUD ARANCEA SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 5 0742212343

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA AJUTOR BUCATAR 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA BUCATAR 1 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0258861661

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA FEMEIE DE SERVICIU 1 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 10 0258861661

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU 6 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 2 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA OSPATAR (CHELNER) 1 0744192133

AIUD ALEMAR TEAM EXPERT SRL SPALATOREASA LENJERIE 1 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA SUDOR 5 0258861661

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA SUPERVIZOR IN SERVICII SOCIALE 2 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0258861661

AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 5 0258863552

COLŢEŞTI CONACUL SECUIESC RURAL SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 [email protected]

OIEJDEA LACTALIS ROMANIA S.A. TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA CARNII, LAPTELUI SI CONSERVELOR 1 0723853942

OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0372389123

OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. INGINER ELECTROMECANIC SCB 2 0372389123

OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. INGINER MECANIC 2 0372389123

OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0372389123

OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0372389123

OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 3 0372389123

OIEJDEA ALBALACT SA ELECTROMECANIC 2 0372609132

OIEJDEA ALBALACT SA FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 0372609132

OIEJDEA ALBALACT SA INGINER MECANIC 2 0372609132

OIEJDEA ALBALACT SA INSTALATOR RETELE DE DISTRIBUTIE/TRANSPORT FLUIDE 1 0372609132

OIEJDEA ALBALACT SA LACATUS MECANIC 2 0372609132

OIEJDEA ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 8 0372609132

RĂZBOIENI-CETATE TECHNO SACK SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0722979702

RÂMETEA CONACUL SECUIESC RURAL SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 6 [email protected]

UNIREA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ ZIDAR PIETRAR 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ ANA GIK FERM S.R.L. TRACTORIST 1 0744775433

BLAJ S.C.D.V.V ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 0258711623

BLAJ S.C.D.V.V POMICULTOR 1 0258711623

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 2 0734567031

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0372133794

ABRUD TECNO PLAST CUGIR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0786180608

ABRUD ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]

ABRUD URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5 [email protected]

ABRUD TECNO PLAST CUGIR SRL REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 4 0786180608

ALMAŞU MARE DORA SRL LEGATOR DE SARCINA 1 0751363998

ARIEŞENI URS CONSTRUCT ALBA SRL ELECTROMECANIC 1 [email protected]

BAIA DE ARIEŞ CRIS AUTOSERVICE SRL MECANIC AUTO 1 [email protected]

BISTRA S.C. DAVID PRODUCTION S.R.L. ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 0749474230

BISTRA S.C. DAVID PRODUCTION S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0479474230

CÂMPENI MAYA TECHNOLOGY SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 [email protected]

CÂMPENI SC MULTICOM SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0744613110

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL BARMAN 1 0744259795

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 [email protected]

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744259795

GURA SOHODOL S.C.ANA & DANIEL FOREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0752921412

HOREA SC ALEXSTEF MOBIL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0766629903

HOREA BIO REAL FOOD S.R.L. PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 4 0788321726

HOREA IOANA & ALEXIA SWEETS S.R.L. PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE 4 0766639631

LUPŞA SC CRISPOWER PLAST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0751014709

MOGOŞ LA DOCTORU VET SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0769289761

MOGOŞ LA DOCTORU VET SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0769289761

VADU MOŢILOR ROBA LILIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0755628219

ZLATNA MOGUT JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0747559347

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR STAR TRANSMISSION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0799974259

CUGIR TEO GRUP FACILITY MANAGEMENT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0786546615

CUGIR STAR TRANSMISSION SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PETREŞTI IMOTUR BASC S.R.L. ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0748048237

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0757045021

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. LACATUS MECANIC 1 0757045021

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0757045021

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0258732788

SEBEŞ ARHITECT CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 3 [email protected]

SEBEŞ KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

SEBEŞ SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 [email protected]

SEBEŞ ARHITECT CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3 [email protected]

SEBEŞ ARHITECT CONSTRUCT SRL ZUGRAV 3 [email protected]

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 [email protected]

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE 5 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TAPITER 5 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292

SEBEŞ KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ASCUTITOR LAMINATE LA RECE 2 0258801100

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. DECUPATOR FURNIRE 2 0258801100

SEBEŞ SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 3 [email protected]

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 3 0258801100

SEBEŞ SERATEC SERVICE SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 4 0258801146

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0258801100

SEBEŞ SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 3 [email protected]

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 5 0258801100

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. STIVUITORIST 2 0258801100

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. STRUNGAR UNIVERSAL 5 0258801100

SEBEŞ SERATEC SERVICE SRL STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258801146

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. SUDOR 1 [email protected]

SEBEŞ SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 [email protected]

SEBEŞ SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

SEBEŞ DREGHICIU CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 [email protected]

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA SEF LABORATOR ÎN CONSTRUCTII 1 [email protected]

SEBEŞ EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 10 [email protected]

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 0742410179

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 1 0742410179

SEBEŞ OPRITA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 5 0747807111

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 0744977158

SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1 [email protected]

SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 [email protected]

SEBEŞ MTM SINCRON GUARD S.R.L. AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER JURIDIC 1 [email protected]

ŞUGAG SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES MASINIST LA INSTALATIILE HIDROTEHNICE DIN CENTRALE ELECTRICE 1 0258806442

TEIUŞ SEMMELROCK STEIN + DESIGN SRL OPERATOR FLUX PENTRU FABRICĂ DE CIMENT 1 [email protected]

TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. STIVUITORIST 1 0744627674

VINŢU DE JOS TOBIMAR CONSTRUCT SRL AJUTOR BUCATAR 1 0729381338

VINŢU DE JOS TOBIMAR CONSTRUCT SRL CAMERISTA HOTEL 1 0729381338

VINŢU DE JOS POMPONIO S.R.L. STIVUITORIST 1 0737991771

VINŢU DE JOS POMPONIO S.R.L. VOPSITOR INDUSTRIAL 1 0737991771

VINŢU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0729010745

VINŢU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0729010745