Închisoare cu executare pentru hoțul care a furat un portmoneu din sediul Direcției Silvice Alba: Câți ani va sta după gratii

19 noiembrie 1882, se năștea Aurel Vlaicu, unul dintre pionierii aviației mondiale: „Patru metri erau pentru mine un record”

“Bucuria cea mai mare însă, am simţit-o când am zburat pentru prima oară la Cotroceni. Nu m-am ridicat atunci mai sus de patru metri. Cu toate acestea nici Alpii nu mi-i închipuiam mai înalţi ca înălţimea la care mă ridicasem eu. Fiindcă patru metri erau pentru mine un record care-mi consacra maşina. Zburasem şi acesta era principalul. Mă menţinusem singur în aer. Făcusem evoluţii neşovăielnice”, afirma Aurel Vlaicu în 1911, la un an de la zborul cu #Vlaicu I, primul nostru avion național.

Brevetul l-a înregistrat sub denumirea „Mașină de zburat cu corp în formă de săgeată”, iar un an mai târziu construia deja un al doilea avion, celebrul Vlaicu II, cu care a primit confirmarea internaţionalǎ în 1912, când a câștigat nu mai puţin de cinci premii, în cadrul mitingului aerian din Austria.

Un an mai târziu, în 1913, Aurel Vlaicu punea deja în lucru prototipul Vlaicu III, care avea să fie primul avion din lume cu fuselaj metalic. Construcţia aparatului avea să fie finalizată, însă, de către doi dintre colaboratorii săi, C. Silişteanu şi G. Magnani.

În toamna lui 1913, într-o zi de 13, tânărul pilot decola din Bucureşti la bordul aparatului Vlaicu II cu intenţia de a trece Carpaţii, pentru a participa la serbările Astrei de la Orăştie.Din păcate, încercarea nu a fost una reușită, iar “copilul teribil al secolului XX” se prăbușește la Bănești, lângă Câmpina, nu înainte de a contribui decisiv și fără echivoc, la întreaga evoluția a #aviației.