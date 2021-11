În ultima etapă a DNS Știința Petroșani – CSU Alba Iulia 66-3

În ultima etapă a Diviziei Naționale de Seniori, Știința Petroșani a învins CSU Rugby Alba Iulia cu scorul de 66-3 (28-3), punctele vizitatorilor fiind reușite de Călin Cristian Curta (lovitură de pedeapsă). S-au înfruntat echipele aflate la polii opuși ai ierarhiei celui de-al doilea eșalon competițional, Știința câștigând acest campionat, în vreme ce gruparea din Cetatea Marii Uniri, debutantă la acest nivel, a terminat pe ultima poziție, a 9-a, cu o victorie în 16 confruntări (etapa a 14-a, pe “Cetate”, 31-17 cu CSM Bucovina Suceava). Astfel s-a pus punct primului sezon petrecut pe a doua scenă, după o absență îndelungată, pentru o reprezentantă a municipiului reședință de județ la nivelul sportului cu balonul oval.

„Cu acest meci încheiem un sezon foarte dificil, în care am încercat să ne prezentăm, la fiecare partida pe care am disputat-o, cât mai onorabil. Din respect pentru adversari, competiție si toti cei care ne-au susținut . A fost o experiență incredibilă, cu multe momente memorabile: prima grămadă sau margine câștigată, primele puncte, primul eseu, prima victorie. Cele mai dificile clipe au fost înfrângerea din prima etapă la Navodari si cea cu Galatiul de acasă, iar cele mai frumoase prima repriză cu Grivița si a doua cu Suceava, ambele jucate acasă. Aproape nimeni nu a crezut că ne înscriem în această competiție, mulți credeau c-o să abandonăm pe parcurs si nimeni nu credea c-o să învingem în vreun meci. Nu a fost așa și astfel noi sunt împăcați cu ce am realizat in acest sezon. Mai mult, nu se putea deocamdată. Esențial este faptul că Alba Iulia există, la modul real, pe harta rugbyului nostru, cu această participare a noastră în DNS. Jucătorii au dus greul, noi cei de la coordonare pliindu-ne pe eforturile lor. Le mulțumesc! Mulțumim, încă o dată, tuturor care ne-au sprijinit și încurajat din Alba Iulia și nu numai. Sperăm să continuam și anul viitor și, mai ales, să creștem. Hai Alba Iulia!„, a transmis istoricul Marius Rotar.