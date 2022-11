În play-off, LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș – victorie la Under 19 și remiză la Under 17, în dubla cu Sporting Cluj

O nouă performanță deosebită reușită de sportivele de la AC “Mica Romă” Blaj care au cucerit medalia de aur pe echipe în cadrul primei ediții a Campionatului Național de alergare pe șosea pe distanța de 5 kilometri.

Este o nouă distincție importantă pentru fetele pregătite de Cristina Man, după ce acum două săptămâni, la Botoșani AC “Mica Romă” Blaj a decenit campioană națională la cros, Under 20, în aceeași componență, iar Mihaela Blaga a luat medalie de argint la individual

La individual Iulia Florina Mărginean (dublă legitimare CSȘ Mediaș/ “Mica Romă” Blaj) a terminat pe primul loc la Under 20 (cu timpul 16:28,5; locul 6 la general). Alexandra Hudea (CSȘ Mediaș/ “Mica Romă” Blaj) a încheiat pe locul secund la Under 20 (rezultatul 16:48,8, locul 9 la general). Mihaela Maria Blaga (AC “Mica Romă” Blaj) a terminat pe locul al 5-lea la Under 20 (locul 16 la general), cu timpul 17:30,1. Colega sa de club, Andreea Maria Bogdan (“Mica RomăȚ Blaj) a scos timpul 19:27,9 (poziția a 32-a în ierarhia generală, locul 9 la Under 20, categorie cumulată cu Under 18), iar Elisabeta Elena Sunzuiană (LPS Alba Iulia) a terminat pe locul 52 la general, cu rezultatul 23:30,9. “O competiție intermediară, între naționale de cros și Campionatul European din decembrie. Suntem în plin proces de pregătire, dar se remarcă omogenitatea echipei în condițiile în care aceste fete sunt mai mereu între primele 5, doar ordinea dintre ele modificându-se”, a spus Cristina Man pentru ziarulunirea.ro.

Competiția s-a desfășurat la seniori, Under 23, Under 20, individual, pe echipe, masculin și feminin, la Brașov și a fost cuprinsă în cadrul evenimentelor ce comemorează împlinirea a 35 de ani de la Revolta anticomunistă a muncitorilor de la Uzina de Autocamioane Brașov, din 15 noiembrie 1987. De asemenea, Denisa Komives (CSȘ Blaj) a terminat pe locul secund le Crosul “15 Noiembrie”, la categoria 10-13 ani.