În perioada 9-12 mai 2019, municipiul Sebeş va găzdui Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”. PROGRAMUL

Festivalul internaţional „Lucian Blaga” reuneşte, an de an, în luna mai, la Sebeş şi Lancrăm, distinse personalităţi ale culturii româneşti şi europene, venite să cinstească memoria uneia dintre cele mai marcante personalităţi ale culturii româneşti din secolul XX.

Organizatori: Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Sebeş; Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş

Consiliul Judeţean Alba; Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba; Parteneri: Academia Română, Secția de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Departamentul de Artă Teatrală, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Uniunea Scriitorilor din România, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Astra Film Sibiu, Editura „Ardealul” Târgu-Mureș, Editura „Școala Ardeleană” Cluj-Napoca

PROGRAMUL manifestărilor din acest an cuprinde:

JOI, 9 mai 2019

Casa Memorială „Lucian Blaga”, Lancrăm

Ora 11.00: Decernarea Premiului Național de Poezie „Lucian Blaga”.

Parteneriat: Consiliul Județean Alba, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Uniunea Scriitorilor din România, filiala Alba-Hunedoara

Ora 17.00: Preambul la festival… Momente dedicate tinerilor, voluntarilor festivalului. Parteneri: Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeş, Liceul Tehnologic Sebeș și Clubul Copiilor Sebeș.

VINERI, 10 mai 2019

Casa Memorială „Lucian Blaga”, Lancrăm

Ora 10.00: „Poemele luminii”. Spectacol în regia lui Florin Coșuleț.

DESCHIDEREA OFICIALĂ A FESTIVALULUI. Decernarea Premiului de Filosofie „Lucian Blaga” al Academiei Române.

Ora 11.30: Sesiune de comunicări științifice: „Lucian Blaga, lumină a sufletului și amprentă a modernismului românesc”.

Moderatori: Acad. prof. univ. dr. Alexandru Surdu, prof. univ. dr. Eugeniu Nistor

1) Acad. prof. univ. dr. Alexandru Surdu (Academia Română, Secția de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie), Structura sistemului filosofic al lui Lucian Blaga

2) Prof. univ. dr. Eugeniu Nistor (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș), Receptarea critică a filosofiei lui Lucian Blaga

3) Dr. Mircea Dragoteanu (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca), Cabana din Păltiniș a notarului Lionel Blaga

4) Conf. univ. dr. Aurel Pantea (Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba-Iulia), titlu rezervat

5) Prof. drd. Coculiana Acăr (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași), Ipostazele luminii blagiene în orizontul analizei semiotice. Repere literar-poetice

6) Prof. George Vulturescu (Uniunea Scriitorilor din România), De la lumină, la „minunile întunericului”

7) Prof. dr., fost diplomat, Nicolae Mareș (Uniunea Scriitorilor din România), Lucian Blaga-traducător din literatura universală

8) Prof. univ. dr. Ilie Moise (Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu), Lucian Blaga și destinul nostru cultural

9) Dr. Marija Nenadic (Academia Română, Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu” București), Lucian Blaga-tăcere asurzitoare

Cărți și reviste în festival, moderează poetul Ion Mărgineanu.

Sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Ora 19.00: „STEAUA FĂRĂ NUME” după Mihail Sebastian. Regia: Florin Coșuleț. Spectacol produs în parteneriat cu Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu.

SÂMBĂTĂ, 11 mai 2019

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Ora 10.00: Cafenea culturală. Invitat de onoare: acad. Alexandru Surdu.

Ora 11.00: Expoziție de carte veche: „Valori bibliofile din colecția Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeș”

Ora 11.30: Sesiune de comunicări științifice: „Lucian Blaga, lumină a sufletului și amprentă a modernismului românesc”.

Moderatori: Prof. dr. Zenovie Cârlugea, Drd. Mihai-Octavian Groza

1) Drd. Mihai-Octavian Groza, Drd. Iuliu-Marius Morariu (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca), Contribuții privind participarea familiei Blaga la Primul Război Mondial și implicarea în realizarea Marii Uniri

2) Prof. dr. Zenovie Cârlugea (Uniunea Scriitorilor din România), Sextil Pușcariu-promotor și susținător consecvent al lui Lucian Blaga

3) Zoia Elena Deju (Uniunea Scriitorilor din România), Lucian Blaga acum un veac, în 1919

4) Prof. univ. dr. Ana Selejan (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu), Lucian Blaga în zodia ne-așezării

5) Prof. drd. Adrian Chiru (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași), Lucian Blaga în perioada comunistă-crezul umanist

6) Prof. univ. dr. Mircea Popa (Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba-Iulia), Completări la exegeza romanului Luntrea lui Caron. Versiunea inedită

7) Drd. Gheorghe Vințan (Asociația Culturală „Juan Ramón Jiménez și Lucian Blaga” Madrid), Satul în poezia blagiană

8) Conf. univ. dr. Amalia Pavelescu (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu), Teoria spațiului mioritic în cercetarea muzicii sefarde

9) Prof. univ. dr. habil. Cristian Stamatoiu (Universitatea de Arte din Târgu-Mureș), Echos du mythe et du drame „Maître Manole” par Lucian Blaga dans la dramaturgie roumaine contemporaine

Cărți și reviste în festival, moderează poetul Ion Mărgineanu.

Ora 17.00 Festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului Național de Creație Literară și Artă Plastică „Laudă semințelor celor de față și-n veci tuturor!” Sebeș – Lancrăm, ediția 2019.

Sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Ora 20.00 Proiecție cinematografică: documentarul „Transalpina. Drumul regilor“. Regia: Dumitru Budrala.

DUMINICĂ, 12 mai 2019

Lancrăm, statuia poetului Lucian Blaga

Ora 11.00: „Flori pentru Blaga”. Moment poetic.

Centrul Municipiului Sebeș. Biserica Evanghelică. Scenă în aer liber.

Ora 19.00: SPECTACOL EXTRAORDINAR GHEORGHE ZAMFIR și invitații săi: soprana Rodica Gabriela Anghelescu și Alexandru Pal. Orchestra Cazanoi.

În „marea lui trecere”, Sebeşul are poveşti frumoase, care se scriu prin oameni, personalităţi unice, care fac parte din „corola de minuni” a acestor locuri… Festivalul este expresia simbolică a preţuirii pe care Sebeşul o dăruieşte memoriei lui Lucian Blaga, poetul luminii şi filosoful misterelor, născut la Lancrăm, în anul 1895. Imaginea acestui festival s-a conturat tot mai expresiv, an după an, prin participarea unor personalităţi din ţară şi din străinătate, care i-au adus longevitate şi prestigiu.

Vă așteptăm „la curțile dorului”, pentru a scrie, împreună, o nouă filă a captivantei povești numită Festivalul Internațional „Lucian Blaga” Sebeș!