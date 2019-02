În perioada 11 februarie – 2 martie, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia sărbătorește CENTENARUL. PROGRAMUL activităților

Cu prilejul sărbătoririi celor 100 de ani de la înființare, conducerea Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia a finalizat programul activităților aniversare ce vor fi organizate de Zilele Colegiului.

Deschiderea Zilelor Colegiului are loc luni, 11 februarie, ora 10.00, la Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale cu vernisajul expoziției „HCC-ul în povești, imagini și documente la centenar”.

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR:

*11 februarie – 2 martie, holul din fața CDI: expoziție de artă, *11 februarie, ora 12.00: sala multimedia: lansarea cărților „Liceeni odinioară”, ediția a IV-a și ”Dicționarul scriitorilor Colegiului Național «Horea, Cloșca și Crișan» din Alba Iulia”, autor Ironim Muntean

*12 februarie, ora 12.00, sala multimedia: lansarea volumelor „Le silence d’entre les neiges” și „Șoaptele luminii”, autor Sonia Elvireanu, 12 – 22 februarie, CDI: expoziția „Alba Iulia: o istorie în imagini”,

*13 februarie, orele 9.00 – 14.00, sala 7: EPAS oblige: animații pedagogice efectuate de către ambasadorii seniori și juniori din cadrul programului EPAS The European Parliament Ambassador School (Școală ambasador a Parlamentului European), ora 10.00, CDI: lansarea cărții „Albastrul nostalgiei”,

*18 februarie, ora 14.00, sala 31: discursuri în limba engleză despre istoria colegiului,

*19 februarie, ora 12.00, sala multimedia: lansarea cărții „Obeliscul dedicat eroilor Horea, Cloșca și Crișan: Alba Iulia 1937-2018”, autor Cristian Crasnaveț,

*20 februarie, orele 9.00 – 11.00, sala 7: Apprendre le francais dans notre lycee (ateliere de prezentare a examenului cu recunoaștere internațională DELF și a probei de verificare a cunoștințelor de limba franceză pentru admiterea la clasa a IX-a cu regim de predare bilingv franceză), ora 12.00, CDI: lansarea volumului „100 de ani de tradiții în județul Alba: etnografie și folclor”, autoare Gianina Barb, Mirela Barb, Floare Lăncrănjan, Alina Paraschivescu și Cornelia Giurca, ora 13.00: sala multimedia: „The more I learn, the more I know HCC”, ora 14.00: cancelarie: concurs pe teme de istorie „100 de ani de la Marea Unire și 100 de ani de HCC 1919 – 2019”,

*21 februarie, ora 12.00, sala 25/CDI: masa rotundă „Sur les traces de la Grande Union de 1918”/„Pe urmele Marii Uniri de la 1918”, ora 12.00, sala multimedia: prezentare de carte: „Lumiere”, de Marian Drăghici (traducere Sonia Elvireanu), ora 14.00, sala multimedia: evocare istorică a personalităților Răscoalei din 1784 – 1785,

*22 februarie, ora 9.00: laboratorul de fizică: lansarea numărului 1 al revistei de educație STEM: „Educație de eficiență: cunoaștere și experiment”, ora 14.00, sala multimedia: „Absolvenți de elită ai școlii noastre – Aurel Decei”,

*25 februarie, orele 11.00 – 14.00: holul principal: „La centenar despre robotul XEO”, ora 12.00, curtea colegiului: „Descoperă istoria liceului”, sala multimedia: „Scene din viața de ieri și de azi în HCC”, ora 14.00, cancelarie: spectacolul literar-muzical „Cântec pentru mâine”,

*26 februarie, ora 11.00, Centrul de Informatică (MM1): concursul „100 de ani de existență a liceului”, ora 11.00, sala multimedia: „Cu profesorii noștri despre scrierile lor”, ora 13.00, curtea colegiului: „Marea îmbrățișare”, ora 14.00, cancelarie: piesa de teatru „Ziua Unirii”, sala 28: ”Școala mea. Gânduri de boboci la centenar”,

*27 februarie, ora 11.00, șanțurile Cetății: Crosul HCC, ora 12.00, sala multimedia: lansarea numărului aniversar al revistei colegiului „Gând tineresc” și lansarea site-ului hcc.100, ora 13.00, cancelarie: „In memoriam: slujbă pentru foștii profesori și elevi”, ora 18.00, curtea liceului: „Să ne gândim la ei mereu: lansarea a 100 de lampioane”,

*28 februarie, ora 10.00, Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan: depunere de coroane, ora 11.00, Dealul Furcilor: depunere de coroane, orele 12.00 – 14.00, laboratorul de chimie: „Istoria laboratorului”, ora 14.00, cancelarie: teatru – „Ani de liceu”,

*1 martie, ora 12.30, holul principal: dezvelirea bustului prof. Eugen Hulea și a Galeriei directorilor și lansarea albumului „100 de ani mai târziu aici”;

*2 martie, ora 17.00, Alba Mall – Gala Centenar „HCC 100”.

Evenimentele sunt organizate de Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, împreună cu CJ Alba, Instituția Prefectului, IȘJ Alba, Primăria și CL Alba Iulia și Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale, cu sprijinul sponsorilor și partenerilor.